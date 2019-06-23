三界五行：貪嗔癡　苦惱根源

人生苦惱有三個根源。第一個是行為的苦惱，因為有貪念，所以就有違規犯法的行差踏錯，小至貪睡導致遲到犯校規，大至貪贓枉法犯天條，都由貪引起。第二個是心靈的苦惱，包括感情、疑慮、困惑、徬徨。與家人、情侶、同事、朋友、公眾的相處，千頭萬緒，千變萬化，很多事情並非一加一等於二這麼簡單。古語說：「公說公有理，婆說婆有理。」「清官難審家庭事。」現代語則是「家庭不是講道理的地方」。第三個是難以捉摸的苦惱，既不是行為，也不是思想，而是智慧、心態與境界。



這三個根源就是貪嗔癡，禪修的目標就是戒定慧。修成正果是完善品行道德、達致心靈平靜、提升智商情商。最先修煉是戒，弄清楚甚麼可以做，甚麼不可以做。有人擔心，一旦禪修，就等於失去自由，這也不可以做，那也不可以做。其實並非如此，人生如海，游泳必須遵守一些規則，例如，過饑或過飽都不宜游泳；酒後不宜游泳；用口吸氣而不是用鼻吸氣，否則水會滄鼻滄喉……這樣做並非失去游泳的自由，而是令人更能享受海闊天空的自由。



戒在佛家也稱為「處」，包括處人、處事、處境和自處，出家人的戒律，大的有幾百條，小的不計其數。在家修為，入門由五戒開始，一戒貪婪偷盜。二戒殺戮殺生。三戒淫邪。四戒妄語打誑。五戒放逸，包括煙酒、濫藥。這就初步入了「八支聖道」正命、正業、正語的門檻。



方向宇