唔使三千蚊　你都可以入住Iron Man別墅

《復仇者聯盟4：終局之戰》距離《阿凡達》的史上最高票房紀錄愈來愈近了，相信你已經看過，不少經典場面仍深深刻印在你的腦海內！



如果你係Iron Man嘅fans，其實只要肯花錢，你也可以入住Tony Stark的湖畔小木屋，而且租金不算貴，透過Airbnb預訂，最平一天僅US$335，港幣不用三千蚊。



這間木屋位於美國喬治亞州的費爾伯恩，從喬治亞洲的阿特蘭大機場出發，大約20分鐘即可抵達，這棟溫馨的小木屋有3間臥室、4張床以及3間浴室，可容6名房客。



這棟小木屋在《終局之戰》中扮演着極重要的角色，美國隊長、黑寡婦以及蟻俠就是來到這裏請求「Iron Man」Tony Stark出山，製造時光機器以拯救整個宇宙。此外，片中Tony與女兒玩樂、在廚房看「蜘蛛俠」Peter Parker的照片、在客廳使用高科技破解時光迴圈等經典場面，都是在這裏發生，入住這裏，大家便可以緬懷Tony Stark的英雄一生。



此外，走到屋外，那片草地正是《終局之戰》的葬禮場地，假如成班粉絲來到，記住一字排開，重演這幕感人場面啊！