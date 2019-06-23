【Food Stop】精釀啤酒 Ale VS Lager

大熱天時來一杯冰凍而帶滿滿純白泡泡的啤酒，暑氣即消，別以為啤酒只是男士的專利品，我美食婷一樣咁鍾意和朋友啤一啤，除了親民的啤酒品牌，近幾年香港還流行精釀啤酒，本地還有不少精釀啤酒廠，成日聽人講啤酒又分Lager、又有Ale，感覺都有點亂，即請教下青衣一間精釀啤酒廠創辦人兼釀酒師Perry。他說Lager和Ale都是啤酒的主流種類，兩者都會選用大麥麥芽、啤酒花、水和酵母，但在發酵和熟成的時間上，則稍有不同。



Lager為德國傳統啤酒風格，德文意指「窖藏」，它多用歐陸式啤酒花，味道較辛香，選用底層發酵酵母，（即酵母發酵後會沉底）和基礎麥芽，保持約攝氏10至12度，平均需要用6至8星期的熟成時間，有些更長至數月，味道清爽而平易近人，配海鮮或油膩的食材，可保持清爽和沖淡油分。在工業和手工釀製中，前者熟成時間縮短，味道偏Dry，手工出品較圓潤平衡。



Ale多選用美式啤酒花，果味、香味較濃，利用上發酵酵母（即酵母發酵後，會浮在水面）和Ale Malt，約攝氏16至20度熟成3至4星期。味道偏Full Body，飲落有果香和其他風格；如比利時白啤酒、英國黑啤等都屬Ale。