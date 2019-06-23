順Phone快遞：全屏幕新招？Oppo新機玩屏下鏡頭

為提高手機的屏幕佔機面比例，廠商都各出奇謀，近期最常見就有滑蓋、升降鏡頭。而內地品牌Oppo似乎又有新諗頭，皆因早前Oppo發出邀請函，將於6月26日於上海MWC展覽內舉行發布會，主題是「不止全面」。而最近就官方於Twitter上載影片，雖然影片清晰度一般，但仍然可以中手機屏幕佔機面比例極高，機面上方亦並有預留前鏡頭位置，但依然可以進行自拍，相信鏡頭位於屏幕底，設計夠晒破格。其實Oppo設計創意絕對有迹可尋，Find X的升降鏡頭、Reno的側旋升降鏡頭等統統出自Oppo手筆，唔知各位用家又鍾唔鍾意呢個設計呢？



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