IG女王Selena Gomez　教你襯PUMA CALI Bold

大家都知IG女王Selena Gomez身高只有165公分,沒有Model身材,平時常以短裙示人,搭配高踭鞋拉長下半身比例,盡顯其搭配功力。除了高踭鞋,發現她對於搭配運動造型亦有一手,最近她與PUMA合作推出最新鞋款CALI Bold,更親身示範以這款厚底運動鞋搭配摩登運動風格。



CALI Bold是以80年代的超人氣鞋款California為藍本,鞋身採用永恒時尚的黑白兩色,配上特厚外底設計,鞋邊沿加上顯眼的PUMA字款,令運動鞋更添潮味。 Selena Gomez以她最愛的黑色迷你裙搭配白鞋款,又以黑色衞衣和運動褲搭配黑鞋款,分別展示出性感和型格的感覺。另外她亦為大家分享3個配襯心得:



【忠於自己「Be true to your style」】

把CALI Bold 與自己風格融合,例如日常的裙子、貼身褲、牛仔褲等⋯⋯滿足你衣着需求的厚底鞋。



【添加色彩「Add colors to that total look」】

選擇單一色調的確是永不過時,不妨在這之上襯上一點色彩和印花。而我會以夏日色調和花卉圖案襯上CALI Bold,以達到休閒與玩味。



【永不過時的飾物「Accessorizing never goes out of style」】

我喜歡簡潔日常打扮,但配上精緻的飾物、配襯透明襪子,可帶出不同風格,適合任何時間穿着。