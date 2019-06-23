見到都消暑　西瓜水果蛋糕

西瓜清甜多汁，是盛夏最受歡迎的時令生果之一，除可直接食用補充水分，原來用來做蛋糕一樣美味可口。屯門一間網購糕餅甜點烘焙店的負責人Vanlily指，新鮮西瓜有逾9成都是水分，用來做糕餅甜點，最怕就是出水影響其造型及味道。但原來只需做多一個步驟，於蛋糕面塗上薄薄一層忌廉，便可以利用忌廉的密度阻隔西瓜出水的情況，吃時便能保留西瓜爽脆多汁的口感。此外，還可將鮮忌廉加點綠色食用色素及紅莓醬，設計成西瓜造型，可同時滿足視覺及味覺享受。



材料：

低筋粉 90克

蛋黃 5隻

蛋白 5隻

沙糖 120克

牛奶 62克

菜油 23克

泡打粉 1茶匙

西瓜 1片

急凍紅莓果蓉 50克

淡忌廉 200克

朱古力碎 少許

綠色食用色 少許



做法：

1. 急凍紅莓果蓉加50克沙糖煮成紅莓果醬，分成2份。重複做蛋糕的步驟。

2. 蛋白分3次加入剩餘的沙糖打成鮮忌廉，分成兩等份，其中一份加1份紅莓果醬成紅莓忌廉。取少許白色忌廉混合綠色食用色，成綠色忌廉。

3. 在蛋糕轉盤上，先放一片蛋糕，塗上白忌廉後加西瓜再塗上白忌廉。再鋪一片蛋糕，塗上白色忌廉後加剩餘的紅莓果醬。

4. 鋪上最後一片蛋糕後，在外層塗上一層白色忌廉後，再塗上紅莓忌廉。

5. 將綠色忌廉塗在蛋糕底邊，最後用朱古力碎做裝飾即成。