周末鬆一鬆　休息後再出發

生活如此累人，總要找個機會喘息一下，愛音樂的你不妨參加香薰品牌Bodhi與明記辦館舉辦的「爵韻微醺」三重奏Jazz Cocktail Party，聽吓歌、歎吓酒。是次音樂會的表演單位包括積極推廣爵士樂的Fabien Wong、於美國洛杉磯修讀爵士聲樂的Claudia Ng、爵士結他手Mark Leung、全職音樂導師Moon Wong及爵士樂隊Jazz Ladies，演繹不同風格的爵士樂，過一個輕快的晚上。除了悅耳的音樂外，現場亦有美酒相伴，如Highland Park高原騎士蘇格蘭威士忌、日本知多威士忌及蘇格蘭Glendronach單一麥芽威士忌，調酒師Kelvin Tong更會為大家設計獨一無二的雞尾酒，入場人士可盡情暢飲。



「爵韻微醺」三重奏Jazz Cocktail Party

日期：6月28日、7月27日

時間：7:00pm - 11:00pm

地點：COZi Lounge（葵涌Hotel COZi· Oasis）