自家製雞批 Creamy啖啖肉
2019年06月23日 17:30
東網電視更多新聞短片
熱辣辣又爆餡的雞批，是不錯的下午茶之選。（互聯網）
有時在麵包店買到的雞批，餡料又少、餅皮又硬，IG@yasmin.nasir就教大家製作分量十足的蔬菜雞批，由於每樣餡料的烹調時間都不同，故雞肉和蔬菜最好分開炒，以免唔熟或過熟，由於會再烤焗，蔬菜就不必炒得太軟腍，之後加入忌廉混合物和車打芝士碎拌勻，便能烤出Creamy口感。在餅皮內放入餡料後，蓋上酥皮，輕輕將兩塊皮之間的接駁位黏合，再於表面拮孔，有助烤焗時不會爆皮爆餡。烤得外表金黃的雞批，啖啖餡料又夠滑，最好是加入蔬菜作平衡，一次過KO一個都唔覺好漏。
https://www.instagram.com/p/ByAX2gZF-4C/
餡料材料：
油 2湯匙
大葱碎 1杯
蒜蓉 2瓣
去皮雞肉粒 500克
粟米粒 1杯
蘑菇粒 200克
洋葱粉 1茶匙
蒜粉 1茶匙
鹽 少許
胡椒 少許
忌廉材料：
牛油 1湯匙
麵粉 1.5湯匙
雞湯 1.5杯
忌廉 1/3杯
肉荳蔻粉 1/4茶匙
鹽 少許
胡椒 少許
其他材料：
車打芝士碎 1杯
酥皮 400克
餅皮 400克
油 少許
蛋汁 少許
做法：
1.燒熱1湯匙油，炒香雞肉粒，加鹽和胡椒、洋葱粉、蒜粉拌勻。
2.燒熱1湯匙油，加葱碎、蘑菇粒、鹽、胡椒炒勻，倒入粟米炒勻。
3.煮溶牛油，加入麵粉拌勻，加入雞湯、忌廉、肉荳蔻粉、鹽和胡椒拌勻。
4.忌廉混合物倒入粟米蘑菇粒和雞肉內，加入車打芝士碎拌勻備用作餡料。
5.酥皮切成圓形，餅皮搓平切成大圓形。
6.模具掃油，先放入餅皮壓成餅底，放入餡料，蓋上酥皮黏合。
7.表面拮孔和掃蛋汁，攝氏180度焗20至25分鐘。