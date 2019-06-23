自家製雞批　Creamy啖啖肉

有時在麵包店買到的雞批，餡料又少、餅皮又硬，IG@yasmin.nasir就教大家製作分量十足的蔬菜雞批，由於每樣餡料的烹調時間都不同，故雞肉和蔬菜最好分開炒，以免唔熟或過熟，由於會再烤焗，蔬菜就不必炒得太軟腍，之後加入忌廉混合物和車打芝士碎拌勻，便能烤出Creamy口感。在餅皮內放入餡料後，蓋上酥皮，輕輕將兩塊皮之間的接駁位黏合，再於表面拮孔，有助烤焗時不會爆皮爆餡。烤得外表金黃的雞批，啖啖餡料又夠滑，最好是加入蔬菜作平衡，一次過KO一個都唔覺好漏。

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餡料材料：

油 2湯匙

大葱碎 1杯

蒜蓉 2瓣

去皮雞肉粒 500克

粟米粒 1杯

蘑菇粒 200克

洋葱粉 1茶匙

蒜粉 1茶匙

鹽 少許

胡椒 少許



忌廉材料：

牛油 1湯匙

麵粉 1.5湯匙

雞湯 1.5杯

忌廉 1/3杯

肉荳蔻粉 1/4茶匙

鹽 少許

胡椒 少許



其他材料：

車打芝士碎 1杯

酥皮 400克

餅皮 400克

油 少許

蛋汁 少許



做法：

1.燒熱1湯匙油，炒香雞肉粒，加鹽和胡椒、洋葱粉、蒜粉拌勻。

2.燒熱1湯匙油，加葱碎、蘑菇粒、鹽、胡椒炒勻，倒入粟米炒勻。

3.煮溶牛油，加入麵粉拌勻，加入雞湯、忌廉、肉荳蔻粉、鹽和胡椒拌勻。

4.忌廉混合物倒入粟米蘑菇粒和雞肉內，加入車打芝士碎拌勻備用作餡料。

5.酥皮切成圓形，餅皮搓平切成大圓形。

6.模具掃油，先放入餅皮壓成餅底，放入餡料，蓋上酥皮黏合。

7.表面拮孔和掃蛋汁，攝氏180度焗20至25分鐘。