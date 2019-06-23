自家製雞批　Creamy啖啖肉

2019年06月23日 17:30
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    熱辣辣又爆餡的雞批，是不錯的下午茶之選。（互聯網）

    有時在麵包店買到的雞批，餡料又少、餅皮又硬，IG@yasmin.nasir就教大家製作分量十足的蔬菜雞批，由於每樣餡料的烹調時間都不同，故雞肉和蔬菜最好分開炒，以免唔熟或過熟，由於會再烤焗，蔬菜就不必炒得太軟腍，之後加入忌廉混合物和車打芝士碎拌勻，便能烤出Creamy口感。在餅皮內放入餡料後，蓋上酥皮，輕輕將兩塊皮之間的接駁位黏合，再於表面拮孔，有助烤焗時不會爆皮爆餡。烤得外表金黃的雞批，啖啖餡料又夠滑，最好是加入蔬菜作平衡，一次過KO一個都唔覺好漏。
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    餡料材料：
    油　2湯匙
    大葱碎　1杯
    蒜蓉　2瓣
    去皮雞肉粒　500克
    粟米粒　1杯
    蘑菇粒　200克
    洋葱粉　1茶匙
    蒜粉　1茶匙
    鹽　少許
    胡椒　少許

    忌廉材料：
    牛油　1湯匙
    麵粉　1.5湯匙
    雞湯　1.5杯
    忌廉　1/3杯
    肉荳蔻粉　1/4茶匙
    鹽　少許
    胡椒　少許
    　
    其他材料：
    車打芝士碎　1杯
    酥皮　400克
    餅皮　400克
    油　少許
    蛋汁　少許

    做法：
    1.燒熱1湯匙油，炒香雞肉粒，加鹽和胡椒、洋葱粉、蒜粉拌勻。
    2.燒熱1湯匙油，加葱碎、蘑菇粒、鹽、胡椒炒勻，倒入粟米炒勻。
    3.煮溶牛油，加入麵粉拌勻，加入雞湯、忌廉、肉荳蔻粉、鹽和胡椒拌勻。
    4.忌廉混合物倒入粟米蘑菇粒和雞肉內，加入車打芝士碎拌勻備用作餡料。
    5.酥皮切成圓形，餅皮搓平切成大圓形。
    6.模具掃油，先放入餅皮壓成餅底，放入餡料，蓋上酥皮黏合。
    7.表面拮孔和掃蛋汁，攝氏180度焗20至25分鐘。