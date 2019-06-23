本日日本：東京六本木　光霧庭園泡足

「光加熱就等於火 火加歌就等於我……」無論你是否喜歡聽《激光中》，你都應該會好奇，究竟浸在光霧中，會是甚麼滋味？在東京六本木的東京中城（Midtown），就即將在7月至8月間，舉行它的夏季活動「MIDTOWN LOVES SUMMER 2019」，當中焦點就是在它的草坪廣場上，利用光霧製作出巨型藝術庭園，以數位藝術方式給大眾感受「光霧泡足」的感覺。不過就圖所見，庭園霧氣之濃厚，莫說是雙腳，隨時連人都煙沒當中，如在光影表演時間，圍觀的人真像身陷激光中呢。除了光霧庭園，活動中尚有開放一名為ASHIMIZU（足水）設施，給遊客真把雙腳泡浸在足浴池中，整個足浴池都被長廊包圍，晚上如像光廊隧道，剎是好看。



MIDTOWN LOVES SUMMER 2019

地點：東京中城（東京都港區赤坂9-7-1）

日期 2019年7月12日-8月25日

霧氣表演時間：3:00pm-11:00pm

光影表演時間：6:00pm-11:00pm

網址：https://www.tokyo-midtown.com/cht/