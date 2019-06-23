宜蘭頭城　農場可食風景

人生很忙，若然放假，回歸自然，返樸歸真，說不定可尋回生活的「初心」。在台灣宜蘭的「頭城農場」，盡佔一百多公頃的山頭，是個可全方位探索大自然生態的農場，日間你可走過茂密的叢林、透涼的溪澗，晚上又可放天燈，你還可體驗它最新的「可食風景」。農場最新體驗「可食風景」，有由來自瑞士的高大靚仔廚師，以在農場鮮採鮮摘、環保低碳里程的食材，包括香草、鮮花等製作「綠色美食」，當大家在大自然環境中開餐，食物故然健康味美，斯文腼腆的大廚更是令在場女生都暈大浪。



在等候美食製作期間，我們更在開放環境的手作教室中，跟老師學用廢棄的玻璃瓶，製作玻璃飾品，又要用鑽石刀鎅，又要用火燒，以冷縮熱漲原理把切割口斷開，看似簡單，着實不易，不過當套上已屈出扭花形圖案的銅線，手作玻璃飾品又真是頗漂亮。而農場還有一連串農事活動可體驗，包括採菜、插秧及磨穀，也可賞鳥、餵動物，亦能學習燒柴悶地瓜、用手造窰爐烘培點心。我們跟着導覽員，走到農場各區了解，其中包括可細看竹蜂的巢，竹蜂在農場用竹答特製的「Bug Hotel」中築巢，你可透過透明小管道，看得一清二楚。



頭城休閒農場

地址：台灣宜蘭縣頭城鎮更新路125號

網址：www.tcfarm.com.tw



鳴謝：台灣觀光局、長榮航空、台灣休閒農業發展協會