土炮製作！　1:1千歲鷹神級復刻

對於星戰迷而言，千歲鷹就如高達在動漫世界一樣神聖，無論翻出幾多次，例必熱賣兼話題性十足！最新飛到來港的有本地STK工作室製作的「Build The Millennium Falcon」模型套裝，獲迪士尼及Lucasfilm官方授權及認可，以1：1比例呈現當年的電影用模型，像真度超高，勢必令每位星戰迷荷包出血！



3年時間開發

這款千歲鷹號模型長808mm、闊596mm、高192mm，比例為1:43，完全依照當年《星球大戰：帝國反擊戰》電影道具原物大小而製造。它由超過1,000件以上的塑膠配件組成，並內藏金屬骨架，拎上手比很多全塑膠模型紮實得多。由於電影公司提供的資料不多，因此製造商足足用了3年時間搜集及開發。幸好出來的成品叫人滿意，船身凹凹凸凸的機械紋理、船艙內的棋盤遊戲桌、駕駛艙內的控制台及椅子，以至炮台基座及圓形雷達都造埋出來，將這隻神級走私船完美神還原。



電動登船坡道

近年收藏級玩具也喜加入電子元素，這隻千歲鷹也不例外，首先船艙以光纖走線並藏有4×2A電箱，足以推動全船內外的LED燈及船尾的亞光速引擎燈光效果。另外，經典的船底登船坡道，這裏竟然可透過遙控進行升降，玩法新穎！當然既然有電，若能加入聲效功能就更加好玩啦！而廠方亦指出，製作最大難度是在狹小空間內為光纖走線，而為求完美，全船更走貼紙走膠水，令人為瑕疵減到最少。



分成十期購買

此作品另一賣點是提供多種不同購買方式，一是近年流行的玩具叢書，共分為十期，每期均附上零件及中英文產品指南，第一期由最具代表性的駕駛艙及內部船艙開始，之後再逐期送上其他零件，玩家可享受一手一腳裝嵌模型的樂趣，但缺點是船體沒有任何舊化上色，外觀稍嫌太幹淨！



可找專家代勞

另一種方式是讓STK工作室的模型專家代勞，人手組裝整艘太空船模型，並塗上戰損痕迹及引擎散熱口的煙熏效果，神似度要比自己組裝高出不少。另外，幫襯代砌服裝最快10月就有貨取，更有專人送到家中。然而一分錢一分貨，如此整艘模型太空船就需要港幣萬一蚊左右，要比自己砌貴三千元，值唔值就見仁見智了！



概念展館殺入荔枝角

特別一提，除了模型，廠方即日起於荔枝角D2 Place One 113A號舖設立「千歲鷹號概念展館」，裝潢設計以真實比例，將千歲鷹內部船艙細節一一重現，例如棋盤遊戲桌、經典的圓弧狀的座椅、船艙區的控制台等。館內更展出了數個完整的「Build The Millennium Falcon」模型，以展示其燈光效果及內部細節。場地不設入場收費，亦無需預約，星聖迷記得去朝聖打卡了！

