土炮製作！　1:1千歲鷹神級復刻

對於星戰迷而言,千歲鷹就如高達在動漫世界一樣神聖,無論翻出幾多次,例必熱賣兼話題性十足!最新飛到來港的有本地STK工作室製作的「Build The Millennium Falcon」模型套裝,獲迪士尼及Lucasfilm官方授權及認可,以1:1比例呈現當年的電影用模型,像真度超高,勢必令每位星戰迷荷包出血!



3年時間開發

這款千歲鷹號模型長808mm、闊596mm、高192mm,比例為1:43,完全依照當年《星球大戰:帝國反擊戰》電影道具原物大小而製造。它由超過1,000件以上的塑膠配件組成,並內藏金屬骨架,拎上手比很多全塑膠模型紮實得多。由於電影公司提供的資料不多,因此製造商足足用了3年時間搜集及開發。幸好出來的成品叫人滿意,船身凹凹凸凸的機械紋理、船艙內的棋盤遊戲桌、駕駛艙內的控制台及椅子,以至炮台基座及圓形雷達都造埋出來,將這隻神級走私船完美神還原。



電動登船坡道

近年收藏級玩具也喜加入電子元素,這隻千歲鷹也不例外,首先船艙以光纖走線並藏有4×2A電箱,足以推動全船內外的LED燈及船尾的亞光速引擎燈光效果。另外,經典的船底登船坡道,這裏竟然可透過遙控進行升降,玩法新穎!當然既然有電,若能加入聲效功能就更加好玩啦!而廠方亦指出,製作最大難度是在狹小空間內為光纖走線,而為求完美,全船更走貼紙走膠水,令人為瑕疵減到最少。



分成十期購買

此作品另一賣點是提供多種不同購買方式,一是近年流行的玩具叢書,共分為十期,每期均附上零件及中英文產品指南,第一期由最具代表性的駕駛艙及內部船艙開始,之後再逐期送上其他零件,玩家可享受一手一腳裝嵌模型的樂趣,但缺點是船體沒有任何舊化上色,外觀稍嫌太幹淨!



可找專家代勞

另一種方式是讓STK工作室的模型專家代勞,人手組裝整艘太空船模型,並塗上戰損痕迹及引擎散熱口的煙熏效果,神似度要比自己組裝高出不少。另外,幫襯代砌服裝最快10月就有貨取,更有專人送到家中。然而一分錢一分貨,如此整艘模型太空船就需要港幣萬一蚊左右,要比自己砌貴三千元,值唔值就見仁見智了!



概念展館殺入荔枝角

特別一提,除了模型,廠方即日起於荔枝角D2 Place One 113A號舖設立「千歲鷹號概念展館」,裝潢設計以真實比例,將千歲鷹內部船艙細節一一重現,例如棋盤遊戲桌、經典的圓弧狀的座椅、船艙區的控制台等。館內更展出了數個完整的「Build The Millennium Falcon」模型,以展示其燈光效果及內部細節。場地不設入場收費,亦無需預約,星聖迷記得去朝聖打卡了!