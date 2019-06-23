【決性11點】你會搶閨密男友嗎？

俗語說情場如戰場，在愛情面前，親情、友情可能都要暫時放在一旁。在錯的時間遇上對的人，到底你會選擇將愛意藏於心底，還是主場出擊，搶奪心中所愛？



Q:你的姊妹戴了一個精巧別致的小飾物，你覺得非常喜歡，你會？



A 問她在哪裏買然後去買一個。

B 心想可能很貴，買不起。

C 問她借來戴。

D 覺得不適合她戴，向她要來自己戴。



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答案分析



A.隱藏心意

你不會搶好姊妹的男人，就算很喜歡也只會放於心內。對你來說，親情和友情比愛情更重要，但你或許會找個條件類似的人來嘗試開始，看看彼此是否適合。



B.隨遇而安

性格隨遇而安的你，不喜歡和人爭奪，更不會搶別人的伴侶。你覺得揀男友一定要適合自己，別人的男友條件再好，但若不適合自己也沒用，最後一定會分開。



C.本能示好

性格熱情的你，會主動和人示好，拉近距離，你不會多想這樣做會否讓好友不高興，因為這是你的本能反應，未必是存心想搶對方男友，但若你發現彼此適合，也不會抗拒和他開始。



D.好勝心強

好勝的你有鋪搶嘢癮，你認為在愛情的戰場上沒有對與錯，只要他是你喜歡的類型，你就會主動出擊，嘗試搶他過來，就算他是好友的男人，也不會影響你的決定。