香港估估吓：分手　請留低一條街

位於中環的吉士笠街（Gutzlaff Street），雖然稱為街，但闊度及所在位置，叫巷或會更合適。此街以德國傳教士Karl Friedrich August Gutzlaff的名字命名，懂得中文、客家話、潮州話及泰文的他，自稱郭士立。香港開埠後，第一任總督砵甸乍委任他為中文秘書及撫華道，至1851年逝世，此街便是用來紀念他。



不過當時的華人對「吉士笠街」這個名字未必認識，反而「紅毛嬌街」更加深入民心。至於紅毛嬌係邊個，曾有不同的版本，話說當年擺花街是高級西洋妓院的集中地，由於吉士笠街有不少裁縫及鞋匠店，因而成為西洋妓女流連之地，當時華人習慣稱外國人為紅毛鬼，名字便是由此而來。



但實情是「紅毛嬌」確有其人，更是此街的大地主及維多利亞城的奇女子。原名吳亞嬌的她，是來自澳門的蜑家婦女，由於當時水上人的地位相對較低，故只能在到港的外國商船當打雜，1842年吳認識了來自美國的船長James Endicott，自始展開了一段微妙的關係，他們既像情人、夫婦，同時又是生意夥伴（販賣鴉片）。而當時有像吳亞嬌這種與外國人有關係的女性，她們更有一個獨特的稱呼Protected Woman。



吳亞嬌其中一個最為人津津樂道的事跡，就是試過單人匹馬與當時的大海盜十五仔講數，不但取回被搶的8箱鴉片，更帶回6艘載滿食物的戰船，自此吳亞嬌這個名字在維多利亞城便無人不知。



1852年James Endicott與吳亞嬌雖然已育有多名子女，但James 仍然決定迎娶英國新娘結束二人的關係，並將吉士笠街2-10號雙數地段的5座物業送給吳亞嬌以作補償，紅毛嬌街之名便是由此而。



沒有紅毛船長的紅毛嬌，很快便搭上名為馮亞清的華人買辨，並一起合作收購土地，1856年馮離開香港，同樣地又留下兩個地段給吳亞嬌，令其成為大地主，亦有傳她在旗下的物業經營妓院。可惜好景不常，因炒賣土地失利，吳最終於1878年向政府申報破產，並銷聲匿迹。而吉士笠街的物業亦在同年於大火中被燒毀。