試嘢姐：急救油頭　一噴變女神

女士們總有不想洗頭的時候，返到屋企太攰、遲咗起身、或者剛染髮、坐月期間等等，之但係成頭油𣲷𣲷會好失禮，點算好？今次試嘢姐就請到有「學界女神」之稱，現正忙於拍劇、拍廣告的KOL Flavia Wong分享她的秘訣，就是使用全新推出的「高立秀髮乾洗噴劑」，到底點好用法？一齊聽下Flavia的介紹啦！



榮獲英國美容大賞殊榮的「高立秀髮乾洗噴劑」，是女士們趕時間出門的救星。「我有時都會偷懶唔洗頭，個頭好𣲷又趕住出街，我就會用高立秀髮乾洗噴劑。我的頭油偏多，這支Dry Shampoo好勁，去頭油效果明顯，用後感覺好清爽。同埋我之前用過其他牌子的Dry Shampoo，好多時都會殘留白色粉末，高立秀髮乾洗噴劑就沒有這個問題，用後黏𣲷的頭髮變得乾爽，仲有淡淡的香味！」Flavia大讚。



高立秀髮乾洗噴劑的使用方法簡單，首先用前要徹底搖勻，因噴劑內有好多極微細的吸油粉末，如果未搖勻就用，噴上頭就會缺少這些粉末，吸油效果一定無咁好。然後距離頭髮大約20cm，即比一隻手掌遠少少的距離，均勻噴落髮根。記住不要太近頭髮噴，因為這樣只會一撻撻，不能夠均勻覆蓋所有髮根部位，吸油效果不平均。然後用指腹按摩大約一分鐘，每噴一次就按一次，重複一至兩次。最後用梳或手指梳開頭髮，令乾洗粉能均勻散落到髮根，同時解決頭髮因油脂打結的情況。「高立秀髮乾洗噴劑」備有三種味道：經典粉玫瑰、天堂舞紅鶴及童話獨角獸，氣味清新，各有特色，一支旁身，同頭油及異味講byebye！