三界五行：先捨後得　徹底捨棄貪嗔癡

佛教修戒定慧，由品行端正到心靈平靜，靜能生慧，有智慧，就不受貪嗔癡的毒害。這就是先捨後得，徹底捨棄貪嗔癡，就得到佛教理想的最高境界──八正道，又稱八支聖道、八聖道及八支正道，包括：



正見──正確觀點，無謬誤，堅持真理。

正思惟──思路公正清晰，無私心雜念。

正語──誠實可靠，不說謊，不妄語綺語，惡口毒舌，妖言惑眾。

正業──行為正確，不殺生、偷盜、淫邪。

正命──過符合佛陀要求的正當正常生活。

正精進──捨棄一切帶有負能量的雜念、陋習，不斷進步。

正念──覺悟、自省。

正定──心定，禪定，入定，不受外緣影響。



做到這八點，就是修成正果，涅槃重生。「戒學」可步入正命、正業、正語的三個門檻。修的是言行，比較具體，也較易修持。言行端正，清楚知道甚麽不能說不能做；進一步，就修「定學」，修的是心靈。言行正確、生活正常，就要集中精力、盡心去做好每一件事，因為修「戒學」已懂得分清好歹，所做沒有犯方向性錯誤，可以精益求精，好上加好，修得的三個正道是：正定、正念、正精進。心定，不受外緣影響，任你「風動」、「幡動」，我心巋然不動。



方向宇