東沖有料到：尋找地道泰式湯河店

到泰國旅行，於街邊食湯河是常識。不少香港人都愛幫襯於Emporium商場附件的榮泰，但在BTS Thong Lo站近Marriott酒店外面轉右亦有一間很出名的小店。該店開業逾數十年，有好多當地人慕名光顧，甚至不少人會叫司機前來買外賣！跟其他的湯河店一樣，這店並沒有冷氣，而且溝通容易出問題，但勝在菜單圖文並茂，而且湯底更勝一籌，價錢也不過是數十泰銖一碗，所以經常看到店內不乏本地人及外國旅客光顧。



其實曼谷到處都有這類型的湯河店，口味各有不同，若被某些媒體大力推介，不少都會搖身一變成為網紅店，這會衍生出食客太多的問題。而且當大家抱有期望時，往往會容易失望；反而鮮為人知的店舖，往往會有驚喜，這店便屬於後者，當然難保有天因客人多了，侍應招呼因此變差，甚至乎因要多煮幾百碗湯河，各方面的質素也有可能受影響……所以有心想品嘗的話，還是趁現在剛被人提及時最理想，否則他朝紅了，味道及服務或會有所改變，這都是我的經驗之談。



有天若果質素服務真的變差了，令大家覺得不外如是，到頭來要「找數」的又是我，所以還是盡可能找多些新地方推介給大家。



這間我試過，暫時應該不會「中伏」。



胡慧沖

