靈感煮意：【無麩質】朱古力香蕉鬆餅
2019年06月24日 16:00
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【無麩質】朱古力香蕉鬆餅（作者提供）
除了減卡路里食譜，我亦會設計不同種類的食譜去照顧不同飲食習慣的讀者，前兩集做過素甜品，今集輪到對麩質過敏的讀者了！我這個「朱古力香蕉鬆餅」，用料簡單，營養豐富，既有纖維、好脂肪，亦有礦物質，而且糖分比街買或傳統食譜都少好多，用來做早餐或茶點就最好不過！立即上東網生活on.cc收看今集《靈感煮意》，做了記得請同事吃呀！
材料（4個）
可可粉 4克
粟粉 6克
發粉 1/8茶匙
梳打粉 3/16茶匙
杏仁粉 50克
香蕉 70克
自選糖 25克（如用代糖，分量約1至2湯匙）
雞蛋 25克
淡味油 20克
水 10克
70%低糖朱古力 每個5小粒
原片燕麥 少許
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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