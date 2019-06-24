靈感煮意：【無麩質】朱古力香蕉鬆餅

2019年06月24日 16:00
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    【無麩質】朱古力香蕉鬆餅（作者提供）

    除了減卡路里食譜，我亦會設計不同種類的食譜去照顧不同飲食習慣的讀者，前兩集做過素甜品，今集輪到對麩質過敏的讀者了！我這個「朱古力香蕉鬆餅」，用料簡單，營養豐富，既有纖維、好脂肪，亦有礦物質，而且糖分比街買或傳統食譜都少好多，用來做早餐或茶點就最好不過！立即上東網生活on.cc收看今集《靈感煮意》，做了記得請同事吃呀！

    材料（4個）

    可可粉　　　　　4克
    粟粉　　　　　　6克
    發粉　　　　　　1/8茶匙
    梳打粉　　　　　3/16茶匙
    杏仁粉　　　　　50克
    香蕉　　　　　　70克
    自選糖　　　　　25克（如用代糖，分量約1至2湯匙）
    雞蛋　　　　　　25克
    淡味油　　　　　20克
    水　　　　　　　10克
    70%低糖朱古力　每個5小粒
    原片燕麥　　　　少許

    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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