靈感煮意：【無麩質】朱古力香蕉鬆餅

除了減卡路里食譜，我亦會設計不同種類的食譜去照顧不同飲食習慣的讀者，前兩集做過素甜品，今集輪到對麩質過敏的讀者了！我這個「朱古力香蕉鬆餅」，用料簡單，營養豐富，既有纖維、好脂肪，亦有礦物質，而且糖分比街買或傳統食譜都少好多，用來做早餐或茶點就最好不過！立即上東網生活on.cc收看今集《靈感煮意》，做了記得請同事吃呀！



材料（4個）



可可粉 4克

粟粉 6克

發粉 1/8茶匙

梳打粉 3/16茶匙

杏仁粉 50克

香蕉 70克

自選糖 25克（如用代糖，分量約1至2湯匙）

雞蛋 25克

淡味油 20克

水 10克

70%低糖朱古力 每個5小粒

原片燕麥 少許



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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