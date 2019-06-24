Ladies' Night：今期流行　自由與責任

【Marimekko繽紛圖案 追尋人生自由】

雖然已踏入盛夏，但陽光燦爛的日子似乎少之又少，連日的狂風暴雨確令人感到鬱悶。要在這陰雲密布的天氣下注入生氣，可從服飾着手，穿上鮮艷繽紛的圖案服飾，為夏日增添活潑生氣。

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【Rene Caovilla x Chopard 打造慈善珠寶涼鞋】

國際超模Natalia Vodianova唔單止人靚，心都一樣咁靚，她為幫助有特殊需要兒童而創立的「Naked Heart Foundation」，便獲René Caovilla和Chopard兩大品牌支持，攜手打造一雙超級奢華的珠寶涼鞋，並於早前在日內瓦舉辦的「秘密花園」慈善晚會中拍賣。

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【時尚都講良心 NET-A-PORTER負責任時裝系列】

時裝行業對環境帶來的問題愈來愈受到大家關注，點樣可以時尚之餘又做到環保？Sustainable Fashion（永續時尚）成為潮流大趨勢，時尚網店NET-A-PORTER特別推出NET SUSTAIN負責任時裝系列，專門搜羅以可持續發展為理念的良心品牌，讓顧客以更簡單直接的方式搜購這些品牌及產品。

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【果粉聚焦：支持LGBTQ Apple Watch彩虹錶帶上市】

每年6月都是同志驕傲月（Pride Month），Apple一向對同志運動給予支持，過往就曾推出Apple Watch彩虹錶面以作響應。適逢watchOS 5.1.2更新，廠商再為手錶帶來兩款彩虹新錶面，分別是數碼及指針款式，同樣以6種色彩線條為設計，觸碰時更會出現晃動效果，相當有趣！

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【ADER ERROR x MAISON KITSUNE 混血藍狐】

來自韓國的新銳時裝品牌ADER ERROR雖然至今成立只有5年，但憑着充滿玩味的剪裁輪廓及復古運動元素，設計風格完全食正當下潮流大勢，所以出道冇耐已經成功跑出，成為新世代大熱韓牌。

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【COCKTAIL 清新夏日】

要在炎夏保持清爽感覺，不一定是着背心熱褲，天然質料加上粉色設計，觸感同視覺上亦同樣可散發清新活力感覺。專門搜羅小眾品牌的COCKTAIL，春夏季特別引入多款以天然物料（如亞麻、棉、丹寧與真絲等），配上輕柔寬鬆的恤衫、連衣裙及下裝輪廓剪裁，配襯出易於作多層次穿搭的休閒不失型格的服飾。

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【流蘇服飾 今夏領風騷】

夏季服飾以清爽簡約為主，但設計師總有辦法運用不同的元素為簡約設計注入質感和獨特性。說到今季大熱的時尚元素，不得不提流蘇（Fringe）。

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