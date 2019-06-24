【深夜字聊】Ex要番性玩具

情侶分手後應唔應該將拍拖時互贈嘅禮物還畀對方，呢個問題成日都有唔少人摷返出嚟拗，之但係如果係情趣用品嘅話，咁又應該點解決呢？早前有位女網民分享稱，佢個幾月前同男友分手，原因佢就冇講，但就話男友早前要佢還返粒震蛋嚟。佢嬲爆話：「搞錯呀！粒震蛋又唔係限定版又唔係貴價貨，仲要我用過，咁都要我還返畀佢，唔通佢要嚟自己用咩！用喺條女度仲怪，條女見到係二手貨，仲唔鬧到佢飛天呀？咁嘅男人都有嘅。佢叫我還返啲乜嘢手錶同手鏈佢都算，連震蛋都要畀返佢？呢啲男人咁小器㗎！利申：分手前我已經唔記得擺咗喺邊。」



網友神回應：



槍火玫瑰：嘩，你個Ex都真係趣怪喎，用過嘅震蛋都要你還返畀佢，相信理由得兩個，一係想搵理由見你一面，二係佢真係個小器男嚟，乜嘢都要計到清清楚楚。



多嘴Nami：分手真係可以睇清一個人嘅真面目，呢個男人真係超小器，連震蛋都要攞返。話時話，除咗震蛋之外，佢仲有冇送過乜嘢Sex Toy畀你呢？



健身室操肌：我用男友嘅角度同你分析啦！佢應該唔係小器，而係真係好嬲你，嬲到乜嘢都唔想留返畀你，而當中嘅原因相信你自己先至明白。



粉紅是美好的：我反而覺得唔係嬲，應該係掛住至啱。佢想透過粒震蛋嚟回味番同你一齊嘅記憶，只係從呢個角度去諗，佢好似幾變態喎。

