如果命運能選擇　神曲是如何煉成的？

不知從何時開始，稍為好看的劇集都稱呼為「神劇」，之不過當中有不少也是名副其實的，已經是2011年的港劇《天與地》，由林保怡、陳豪、黃德斌、佘詩曼及邵美琪主演，故事由一班Band仔矢志到天山開始，但過程演變成死亡及具爭議的食人肉事件，而幾個Band友回港後各散東西，從際遇及個人選擇，變奏出不同的命運人生。因着故事是由一班Band仔開始，所以監製非常認真，一心想找音樂人為劇集創作主題曲及片尾曲，剛巧主角之一黃德斌年輕時也是Band友，而其弟更曾與黃貫中（阿Paul〉夾Band，故向監製提議請阿Paul負責，結果各方面一拍即合，而阿Paul不但創作及主唱主題曲《天與地》，還為林保怡、陳豪、黃德斌創作了片尾曲《年少無知》，也因為此歌同樣大受歡迎，一樣被封神賦予為「神曲」。



在事前全無通知下，大家都給《年少無知》一身耳目，首先驚訝幾位男演員唱得不錯，然後發現他們都玩到樂器，點解呢？前文已說，黃德斌「細路仔」時本來就是Band仔，而陳豪也一樣在外地讀書時夾過Band，至於林保怡，可能他真是當演員太久了，讓大家遺忘了他本來是一位鼓手及歌手，並曾在電影《戀愛季節》(1986年)中有一場Drum Solo的戲份(真是想起都尖叫！)，1989年正式加入樂壇、簽約現代唱片，林保怡推出過數張個人專輯，但只有跟別人合唱的歌曲令人留下深刻印象，包括與劉美君合唱的《偷窺》，以及和葉德嫻合唱的《離合圓缺》。既然三位男角都有音樂底，所以劇集開拍前便再次接受樂器訓練，也因何片尾曲能演繹得如此動聽，事實阿Paul的音樂功力也發揮得好，一首久違的正宗Band Sound，以電結他作骨幹，於電視劇來說實屬少見，加上如金句般流行的歌詞，無怪乎此歌在多個樂壇頒獎禮憑《年少無知》得到大獎，相信不止三位男演員，連負責幕後製作的阿Paul也意想不到。



人生的確無時無刻站在十字街口上徘徊，就算你想息事寧人、和諧度日，別人卻一心要你歸化如同木偶，可見命運的確不容選擇，只能見步行步，即使過程風吹雨打、焦頭爛額、攀山越嶺，到頭來還是能走出道路來，即使雙手已經血肉模糊。





《年少無知》

作曲：黃貫中

作詞：林若寧

主唱：林保怡、陳豪、黃德斌



林：年少多好 頑劣多好 不甘安於封建制度裏

迷信上街真理會達到

旗幟高舉 群眾聲討 不惜犧牲一切去上訴

權貴的想法太俗套

只可惜生活是一堆挫折 只可惜生命是必須妥協



陳：年少多好 貧困多好 一蚊積蓄足以快樂到

廉價結他抒發我暴躁

財富得到 年歲不保 捐輸不必講究有回報

人世間總會有異數

只可惜生活是一聲發洩 只可惜生命是一聲抱歉 怕追到



合：如果 命運能選擇 十字街口你我踏出的每步更瀟灑

如果 活着能坦白 舊日所相信價值不必接受時代的糟蹋



黃：年少多好 朋友多好 一番爭執不會有被告

遊戲競爭不會記入腦

年歲增長 無法修補 青春的詩總會老 時間多恐怖



合：如果 命運能選擇 十字街口你我踏出的每步無用困惑

如果 活着能坦白 舊日所相信價值今天發現還未老

如果 命運能演習 現實中不致接納一生每步殘酷抉擇

留守 過去的想法 我會否好像這樣生於世上無目的鞭撻





聽歌時間：https://bit.ly/2Y73jIw





