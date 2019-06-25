明明睡足8小時，但仍然覺得很睏；且有小便短黃帶熱感、舌紅的情況，除了因脾虛濕困，也可能與心腎陰虛、心火偏亢有關。



中醫五行學說認為，心屬火、腎屬水，水能制火。正常情況，心的陽氣下降於腎，資助腎陽，使腎水不寒；而腎的陰液上濟於心，滋養心陰，使心火不致過亢。心腎相交、水火相濟、陰陽合抱，臟腑機能得以有效發揮，自然能睡得安穩。若經常熬夜、嗜食煎炸油膩食物、年齡增長腎氣漸衰等，均會導致心陰暗耗、心陽獨亢，腎水不足以制火，水虧火旺，就會擾亂心神、陰陽失衡，繼而失眠。要治理此類型失眠，需要清心火同時補好腎。



煎炸、甜食、辛辣和肥甘厚味等油膩食物均傷心。芒果、榴槤、荔枝是燥熱上火之物，不應吃太多，應多飲水，多吃清熱食物，如苦瓜、青瓜、生菜及高水分纖維水果等。同時，可多吃黑色補腎的食物，如黑豆、黑糯米、黑棗，或沖一包AK壯健補黑粉飲用。想更方便，每天喝1-2包圓棗補茶，桂圓和紅棗有溫氣補腎、養心安神功效，我之前有點失眠，也是靠每天多喝圓棗補茶調整過來。如有嚴重失眠，每天喝2包圓棗補茶，睡前30分鐘再喝一瓶含天然褪黑素、能提升睡眠質素的膠原舒眠美肌飲，很快就能改善情況。



中醫學說「腎藏精」，腎是人體全身陰陽的根本，是人體的「先天之本」。補好腎，腎氣足，夜尿少、睡得好，更有美肌養生功用。



圓棗補茶：桂圓紅棗，溫氣補腎、養心安神，任何體質人士也適合。



壯健補黑粉：由多種黑色食材包括黑豆、黑棗、何首烏等製成，固腎益精、烏髮美肌，內外養腎藏精。



膠原舒眠美肌飲：成分包括小麥胚芽及紅酒酵母，高效提升睡眠質素；配合12,000mg超微細膠原蛋白及玄米萃取，助你安睡同時推動膠原再生。



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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



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