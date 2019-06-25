Panasonic全新旗艦級「礦物納米離子護髮」風筒 EH-XD20　自由塑造理想髮型

自2008年起Panasonic於本港推出首部納米離子風筒，備有獨家nanoe™ 納米離子科技，有別於一般傳統風筒越吹越乾燥，而是每一次吹頭都能呵護秀髮，自推出以來一直深受用家歡迎，Panasonic於2016年在本港引入曾於日本及台灣掀起搶購熱潮的「礦物納米離子護髮」風筒EH-NA98C，全面滋潤及修護頭髮的功能，成為重視頭髮健康的女性必備美髮風筒。承繼上一代的美髮功能，今年再次升級，隆重推出Panasonic 全新「礦物納米離子護髮」風筒最高階旗艦型號EH-XD20。用家可根據不同頭髮的長度及髮質，以EH-XD20塑造蓬鬆和貼服的造型，實現個人化的秀髮護理，塑造理想髮型同時修護受損髮絲，媲美造型屋的星級享受。



Panasonic全新「礦物納米離子護髮」風筒 EH-XD20獨家的nanoe™納米離子科技，其含水量比負離子高出約1,000倍，更將礦物離子的產生量提升2倍*，有助改善髮質、頭髮開叉、打結及毛躁等問題，滋潤並呵護秀髮。Panasonic全新「礦物納米離子護髮」風筒 EH-XD20更新增獨有技術，能根據用家的頭髮長度及想塑造的豐盈度，自動調整納米離子及礦物離子的發放量，為頭髮提供適當的水分，塑造完美的髮型效果。更新設髮尾護理模式，透過適合的風量以及冷熱風交替，集中護理容易受損的髮尾，使其滋潤貼服，防止髮尾折斷開叉，其髮尾服貼服度比只用熱風速乾髮尾高出1.3倍。



* 與 EH-NA98C 型號比較



Panasonic「礦物納米離子護髮」風筒 EH-XD20 擁有1,800瓦特風力，更內置速乾護髮風咀，迅速吹乾頭髮。備有3段風速調節，可配合不同造型需要。Panasonic「礦物納米離子護髮」風筒EH-XD20吹髮同時護髮，有助平衡油脂分泌，改善頭皮質素，全面滋潤及修護頭髮。



【nanoe™ 納米離子科技】

獨特的nanoe™ 納米離子科技（含水量比負離子高出約1,000倍），配合nanoe™ 納米離子感應板，有效讓離子吸附在頭髮上，令水份更易滲透髮芯，滋潤及修護秀髮。風筒機身外置獨立礦物離子雙管道及納米離子管道，可以避免離子直接受熱而流失，更有效修護秀髮。



【雙倍礦物離子(鋅)】

Panasonic 獨家開發的納米離子及礦物離子產生裝置，能產生多達 2 倍的礦物離子(鋅) *，可收緊毛鱗片，讓頭髮表面更順滑，打造能抵禦紫外線傷害及光滑強韌秀髮。

* 與 EH-NA98C 型號比較



【塑造理想髮型】

Panasonic全新「礦物納米離子護髮」風筒 EH-XD20會根據您的秀髮長度及想塑造的豐盈度，為你度身訂做最理想的秀髮造型效果。用家只需於風筒上設定自己偏愛的豐盈度及自身的髮長，風筒內的納米離子及礦物離子發放量會因應用家的選擇而作出自動調節。為你的秀髮提供最適合的滋潤呵護，配合天氣、服裝與場合，輕鬆塑造出完美造型，令你成為活動當日的全場焦點。



Panasonic全新「礦物納米離子護髮」風筒 EH-XD20 附有專業造型風咀，有效塑造蓬鬆或完美曲髮造型。50°C恆溫柔風功能，呵護秀髮免受傷害。



貼服模式 (VOLUME DOWN)：增加納米離子及礦物離子的發放量，針對髮質偏硬或頭髮容易蓬亂的用家，使用後秀髮更滋潤貼服。



蓬鬆模式 (VOLUME UP)：減少納米離子及礦物離子的發放量，針對髮質較軟，容易扁塌的使用者，使用後頭髮蓬鬆有型。