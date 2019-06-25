維他VLT主題電競專區　夏日限定

近幾年，香港的電競運動發展一日千里，吸引不少年輕人的目光，維他VLT檸檬茶在這個夏日，於亞洲最大型綜合電競館的旺角「CGA電競館」，打造期間限定的維他VLT主題電競專區。只要各位於現時至7月31日，購買任何維他VLT檸檬茶或維他菊花茶飲品滿HK$25，可獲CGA香港電競館Arena專區1小時免費門票，又或是CGA香港電競館VR專區門票買一送一優惠，相當之抵！



為配合主題，專區內的電競椅、桌子、顯示器等都換上維他VLT的檸檬黃色，搶眼醒神。和朋友組隊對戰玩到攰，可即時暢飲冰涼的維他VLT檸檬茶叉叉電，解渴又提神，令戰鬥力提升，除了Arena電競專區，CGA電競館剛開幕的VR館亦提供全港獨家VR解謎逃脫遊戲，讓各位Game迷能搶先體驗，相信大家必定能留有深刻印象。



維他VLT主題電競專區

推廣日期：即日至2019年7月31日

地址：香港旺角奶路臣街38號CGA香港電競館

時間：24小時開放

(以下時段恕不招待十六歲以下人士: 12：00am至08：00am （星期一至五）、02：00am至08：00am（ 星期六及公眾假期）



參加方法：參加者在推廣日期內購買任何維他VLT檸檬茶 （維他冷泡無糖錫蘭檸檬茶除外）或維他菊花茶飲品滿HK$25（以單一收據計算），憑有效電子收據正本，即可於推廣期內到CGA 香港電競館享有以下優惠：

a) CGA 香港電競館Arena 專區免費一小時門票（價值HK$30） ；或

b) CGA 香港電競館VR 專區門票買一送一優惠（價值HK$140）

網址：

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維他奶官方網頁：http://www.vitavitasoy.com/VLT2019/