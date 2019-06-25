IBPYP小學課程究竟是甚麼？應該如何選擇？

IB近年大行其道，不少家長都希望準備兒女修讀國際學校課程，筆者先前着墨較多在中學課程IBMYP以及IBDP，其實IB是有一個PYP的小學課程，全名叫Primary Years Programme，今回筆者將會拆解IBPYP課程資訊給各位讀者。



IBPYP全港有39間學校，但是IBMYP只有11間學校，然而IBDP就有32間中學。意思即是，讀IB小學的學生，很可能到IBMYP需要競爭，尤其學生就讀本身學校沒有提供IBMYP課程的。所以大家都見到報紙為何報讀國際學校時需要爭崩頭，其中一個原因就是學校不足夠。



說到這裏，各位讀者一定會想知道有哪些PYP學校是同時都有IBMYP課程提供的？全香港其實只有5間有：



Canadian International School of Hong Kong

Carmel School

Discovery College

Renaissance College

Victoria Shanghai Academy



很多國際學校如漢基，英皇佐治5世，南島國際等等都只有IBMYP以及IBDP課程提供，所以就讀該些學校的IB學生一定是來自不同的制度，不像以上5間提供IBPYP國際學校一條龍直上。



IBPYP適合就讀的年齡是由3到12歲， 這個課程在全世界有109個國家採用，目的為了增強學生學習能力、信心、自我激勵，以及全人發展。 所以IBPYP分作3個課程大綱：



Written Curriculum （闡述IBPYP學生將會學些甚麼）

Taught Curriculum （老師如何教導學生）

Assessed Curriculum（考試如何評分以及準則）



IBPYP的5大學習元素

knowledge 知識：傳統學科領域（語言，數學，科學，社會研究，藝術和跨學科）

concepts 概念：學生通過結構化探究進行探索，以便形成連貫，深入的理解，並且具有主題領域內外相關性。

skills技巧：學習應用的廣泛能力以及課堂之外如何應用知識

attitudes態度：增強聯繫學生與國際社會，個人及社區的連結

action行動：訓練深思熟慮和適當的行動。



IBPYP課程的理念是非常好的，筆者建議學生如果希望一條龍直上IBDP可以考慮以上5間國際學校。如果希望中文底子打得好些，可以考慮入一些私立中學或者本地課程，待兒女到IBMYP或者IBDP預科的時候才考進心儀國際學校。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣