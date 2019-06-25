三界五行：修煉智慧　任何地方也適用

佛家修三學，得八正道，不同佛經、門派，有不同修煉方法。本專欄按照其中一個講法，與各位分享，並不妨作為禪修的「敲門磚」。三學為「戒學」、「定學」、「慧學」。修「慧學」可得：正見、正思惟。



慧，即智慧。俗世包括智商與情商，這些智慧，可用於學習、工作、創業、創富、治家、從政、養生，在現實中，成績好的學生，以及各行各業的成功人士，都不乏虔誠信佛的，智是先天的，再加上學習、見識、經歷，在認知、文化、感受、記憶、理解、分析、辨別、計算、判斷中有超乎常人的成就，這是「知識改變命運」的普遍觀值。然而，修煉戒定慧的慧，與物質無關，與得失、榮辱、貧富無關，在佛經中，慧的梵文是「般若」，是無上，無等等的，所以，佛家三學把「慧學」視為最高無上的修行，這個學問成就大小，與學歷高低、學習時間長短、財富多少並無關係，禪宗五祖弘忍大師兩個得意學生，神秀比惠能（一作慧能）的文化高很多很多，學佛時間長很多很多，神秀是弘忍的首徒，惠能只是個目不識丁，砍柴、舂米、煮飯的小廝，卻有佛心佛性，見性成佛，悟出「本來無一物，何處惹塵埃」的道理，被五祖選為接班人，成為六祖。



《淨土論》這樣解釋智慧：智，謂知進守退；慧，謂知空無我。智用來判斷進退防守；慧，徹悟一切都是空、無，達到忘我的境界。這就是正見與正思惟（俗寫是思維）。



方向宇