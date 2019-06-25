外國人激讚 甜辣左宗棠雞
2019年06月25日 15:00
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香港供應左宗棠雞的餐廳不多，但這道菜式在美國卻很受歡迎，味道不像傳統湘菜般香辣，而是帶有酸甜香味。（郭凱敏攝）
晚清名將左宗棠是湖南湘陰人，而左宗棠雞是著名湘菜，因此大部分人都認為這是左宗棠生前最喜歡的菜式，其實這道菜是由有「湘菜廚神」之稱的湖南人彭長貴於1952年設計，當時他以這道菜宴請訪台的美國太平洋第七艦隊司令亞瑟·雷德福，在座吃過的人都讚不絕口。直至他在70年代移居美國並開設餐館，左宗棠雞便成為招牌菜，連前美國總統列根、布殊、小布殊等名人都是常客，當地的中餐館亦爭相倣效。
左宗棠雞在香港不易吃到，銅鑼灣駱克道一家湘菜館的師傅就分享了做法，有興趣也可自家製作。
材料：
雞髀肉 2隻
子彈椒 5克
薑、葱、蒜、紅燈籠椒 各少許
醃料：
蛋黃 1隻
生粉、鹽 各少許
醬汁：
茄汁 15克
白醋、沙糖 各10克
生抽 1茶匙
胡椒粉 半茶匙
鹽、生粉 各少許
做法：
1. 先將雞髀去骨切件，用鹽、蛋黃和生粉醃肉。
2. 將雞肉炸熟後隔油備用。
3. 炒香薑、葱、蒜、燈籠椒及子彈椒。
4. 調好醬汁，重新放入雞肉炒至入味。