清爽檸檬蛋糕　酸甜帶堅果香

不少人對蛋糕又愛又恨，既愛吃甜但又怕肥，IG@the_vegan_harmony就教大家用檸檬做主角，製作Raw版的檸檬蛋糕，餅底以清甜的椰棗為主，以幾款堅果粉來代替麵粉，加點椰子油拌勻便做成免焗餅底。至於檸檬忌廉，就以腰果代替忌廉芝士，只要事先將腰果浸泡至軟身再打碎，加入檸檬皮、楓糖漿和龍舌蘭蜜等來代替沙糖調味，攪拌至最後才加檸檬汁以保留香氣，倒模後雪過夜至凝固便完成。



若然想用來送禮或慶祝的話，還可以在餅面加入健康乾果、椰絲和檸檬片等作裝飾，清香開胃的檸檬蛋糕，入口帶檸檬香而不過甜，而且連純素者都可食用，老少咸宜。

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餅底材料：

榛子粉 80克

杏仁粉 80克

核桃粉 100克

去核椰棗 155克

椰子油 2湯匙



檸檬忌廉材料：

腰果 200克

檸檬汁 2個

檸檬皮 2湯匙

椰子油 120毫升

楓糖漿 2湯匙

龍舌蘭蜜 2湯匙



其他材料：

椰絲 少許

各式乾果 少許

椰子片 少許

檸檬片 適量



做法：

1.腰果和椰棗浸過夜後瀝乾水分。

2.椰棗打碎，加入榛子粉、杏仁粉、核桃粉和椰子油攪勻，壓在模底成餅底。

3.腰果打碎，加檸檬汁、檸檬皮、椰子油、龍舌蘭蜜、楓糖漿攪勻，最後加檸檬汁拌勻，倒在餅底上，雪凍。

4.按個人喜好放上椰絲、乾果粒、椰子片和檸檬片裝飾便成。