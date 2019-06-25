暑假活動推介：學做森林守護者

森林滿布多樣性生態及生物，為我們提供生活所需，今個暑假一於去學習如何守護森林啦！



香港戶外生態教育協會將舉辦2日1夜的「森林研學營（小童篇）」，專為9至12歲兒童而設，讓小朋友接觸森林中的其他住客，透過不同類型的活動如實驗、生態觀察、野外探索等，學習森林的法則。該會創辦人兼活動導師勞丕禮（Janice）表示，是次研學營選址在早前經翻新的香港遊樂場協會賽馬會銀礦灣營（梅窩），由梅窩碼頭步行約20分鐘可達。該處生物種類之豐富，令人大開眼界。日間活動主要是帶參加者認識香港森林生態、學習觀察及辨認小生物、製作生物觀察工具等。夜間則進行野外探索，探訪在梅窩夜間出沒的生物，了解黑夜中森林的模樣。



每位參加者可獲一副以本港陸上森林生態及生物多樣性為主題的桌上遊戲「森林的法則」，內容主要圍繞食物鏈、生物分類、生境演替、捕食競爭關係、本地生物、人類對生態的影響等概念，與學科課程息息相關。遊戲娛樂及教育功能並重，繼續學習做個森林守護者。



森林研學營（小童篇）

舉辦機構：香港戶外生態教育協會

舉行日期：7月25~26日

適合對象：9~12歲兒童

截止報名：7月12日