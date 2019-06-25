本日日本：養命酒出拉麵　味道竟然係……

對於聲稱有調理身體等功效的養命酒，相信唔需要多作介紹，但原來負責生產該酒的公司養命酒製造，善加利用本身的知識技術，推出了眾多與健康相關的產品，最新成為熱話的，竟然有養命酒拉麵！



大家唔使驚，該款即食拉麵並唔係用養命酒嚟做湯底。話說養命酒製造於長野縣上諏訪開設了直營餐廳CLASUWA，當中以多款據講對健康有不同功效的火鍋湯底甚受矚目，並且更推出了家用裝，而旗下兩款「白養拉麵」及「黑養拉麵」，其湯底便分別採用了最受歡迎的火鍋湯底「白養鍋」及「黑養鍋」來炮製。先講白養鍋，強調於雞湯內加入了大量對美容有益的食材，包括有枸杞子、薏米、生薑、白楜椒及丁香，非常適合於乾燥的秋天享用。另外的黑養鍋則於加入了生薑及大蒜的醬油湯底內，添加了棗子、八角、肉桂、金銀花及丁香，帶來了暖身的效果，十分適合於冬日食用。



而養命酒拉麵的兩款湯底味道會稍作調整，而麵身方面則採用了冷風除濕乾燥法來製作，麵質光滑兼富強性，味道相當有驚喜。此款拉麵於上年在養命酒記念館率先試賣，反應相當不錯，現在正式於養命酒的網上專門店有售，並推出了連串宣傳活動力谷，售價亦唔太貴，1盒兩人分量售870日圓，對養生拉麵有興趣的朋友，不妨買來試試！



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