兒童國際電影節　一家大細睇好戲

好習慣要由小開始培養，就如入戲院睇好戲，都要預埋小朋友一份！本地非牟利組織3SPACE、高先電影有限公司及ELEMENTS圓方合辦第3屆香港兒童國際電影節，為大家帶來老少咸宜的優質電影，拉近親子關係之餘，亦可讓小朋友在電影中學習大道理。



今屆兒童國際電影節共有11套全新及經典電影，來自香港、荷蘭、美國、巴西等地，而本地動畫作品《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》更成為開幕電影，《大偵探福爾摩斯》系列是由香港作家厲河先生改編創作的兒童圖畫偵探故事書，深受小學生喜愛，現首次改編成電影，並由本地動畫導演袁建滔和鄒榮肇執導，叫人期待。另外，今屆電影節大使兼著名歌手梁詠琪參與了選片部分，挑選了由荷蘭導演史提芬胡德魯的首部長片作品《非常夏天》，故事講述一個害怕孤單的男孩子，在暑假時所發展的友情故事，演繹出大家在青春期遇到的疑惑和難題。



其他電影包括榮獲1940年多個金像獎項的「經典之選」《綠野仙蹤》、辛丹斯電影節參展電影《一家小煮》、紐約國際兒童電影節參展電影《姆明谷歷險記》和榮獲加拿大TIFF兒童國際電影節青少年評審大獎最佳電影的《巫敵二人組》等，非常精彩。



第3屆香港兒童國際電影節

日期：7月28日至8月5日

地點：圓方PREMIERE ELEMENTS戲院