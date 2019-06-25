台北直擊：小米9T　火燄背升降鏡

5月尾於北京發布的紅米K20系列，於內地推出後大受歡迎，事隔一個月，香港、台灣的用家都用到，皆因廠方剛剛於台北舉行「港台夏季新品發布會」，宣布紅米K20的國際版小米9T將於7月2日正式開賣，機價仲要二千五有找！



小米9T外形上都有賣點，機面的6.39吋AMOLED全屏幕，而且並沒有用上打窿或水滴設計，完整度更高，令屏幕佔機面比例高達91.9%。機背用上3D曲面玻璃，提供「冰川藍」、「火焰紅」以及「碳纖黑」三色，當中前兩者加入火燄紋，後者更換上碳纖紋，相當有型！新機重點當然就係品牌首次使用的升降式前置鏡頭，鏡頭組位於機頂左方，支援2,000萬像素，開啟前拍功能時就會即時升起，離開自拍功能下降收起。實試鏡頭組件升降速度快，而且造功相當實淨，而鏡頭升起時兩邊都會亮起LED燈及響起特定聲效。此外，後置三鏡頭，分別為4,800萬像素主攝、1,300萬像素超廣角以及800萬像長焦鏡頭。



硬件方面，搭載Snapdragon 730處理器，港版引入6GB RAM、128GB ROM版本，以《Antutu》跑分獲逾21萬，成績與其他中高階型號相若。另內置4,000mAh電池，並對應18W快速充電技術。值得一提是，新機同時內置屏幕指紋技術，實試解鎖反應快，表現唔錯。新機將於7月2日正式開賣，6月26日至7月1日於小米之家預訂更可獲贈小米行動電源25,000mAh及屏幕保護貼。