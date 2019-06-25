I.T春夏轉季大優惠　最低減至＄99

香港人買嘢最精打細算，好多人都會等到大減價才出擊掃貨，才是最精明的購物之道。夏季才剛剛開始，網羅多個潮牌的I.T將由6月26日至7月1日假銅鑼灣時代廣場舉行I.T Bazaar Sale，多款精選貨品更低至$99發售，一百蚊有找聽落都已經好吸引。



春夏轉季大優惠共有超過20個品牌任你選購，當中包括5CM、izzue、b+ab、tout a coup、Venilla suite、fingercroxx、Mini Cream、X-LARGE、MUSIUM、adidas、PUZZLE、JOURNAL STANDARD、Nike、AS KNOW AS、UNDEFEATED、ROYAL PARTY、Obey、EARTH MUSIC&ECOLOGY、carhartt、BEAUTY & YOUTH等。注意所有貨品不設退換，大家買之前記得檢查清楚。除了各大品牌「大開殺價」外，購買指定貨品兩件或以上，可享全單額外9折；購買指定貨品4件或以上，可享全單額外85折，機會難逢萬勿錯過！