蜘蛛俠冷知識　Spider-Man起名又關超人事？

《蜘蛛俠：決戰千里》將在6月28日上映，相信不少Marvel及蜘蛛俠迷都會首日就去睇，免得好似上次《復仇者聯盟4：終局之戰》被口多人士大爆劇情，眾所周知，蜘蛛俠是Marvel靈魂人物Stan Lee創作的最受歡迎漫畫英雄之一，不同版本的電影版在十多年間都上映了多套，雖然蜘蛛俠超受歡迎，但原來還有不少大眾忽略了的冷知識，不如就在《蜘蛛俠：決戰千里》上映前，等小記來為大家溫習一下吧。



【Spider-Man起名又關超人事】

Marvel靈魂人物Stan Lee在1962年創作了蜘蛛俠，但在當時《超人》仍是市面上最熱銷的超級英雄漫畫之一，他擔心自己創作的新英雄會與超人有太多相似之處，兩人都是身穿紅藍衫，而且名字都以S開頭，於是他在蜘蛛俠（Spider-Man）的名字之間加上一個橫間「-」，將兩個字分開，以區別超人Superman的名字，相當用心良苦。



【毒液版權只值200美元】

提起蜘蛛俠最大的宿敵，《Vemon》肯定榜上有名，他不單在曾在蜘蛛俠電影中出現，上年更有電影公司拍了一套以他為主角的電影《毒魔》，但其實Vemon並不是Stan Lee創作的，話說在80年代，有一位Marvel粉絲想到《黑色蜘蛛俠》這個創意，當時的Marvel主編Jim Shooter覺得這創意不錯，就用200美元低價從那位粉絲買下了版權，這個《黑色蜘蛛俠》起初被設定為一種外星共生體，後來成為了Vemon，相信當年那位粉絲一定很後悔收了那200美元。



【蜘蛛俠的原設計都幾樣衰】

大家都知道蜘蛛俠由Stan Lee創作，但其實Stan Lee只負責構思，造型設計是由Steve Ditko負責的，但原來Stan Lee最初有找過Jack Kirby設計，雖然服裝都是以紅、藍為主色，心口有個蜘蛛標記，但感覺有點似大叔，那上那老土的圓形護鏡，真的相當樣衰，幸好當年Stan Lee對這設計都不大滿意，所以才有我們睇慣睇熟的Steve Ditko版本。