【深夜字聊】被女友姊妹公審性無能　憤然分手

Q：我今年三十幾歲，大半年前狠飛前女友，事緣她把我們的拍拖私事，甚至床事告訴姊妹。有次去唱K消遣，幾個可惡姊妹連番恥笑我是個性無能，又要我認衰，我不甘被公審和唱衰，憤然離場，跟住便分手了。老實說，和前女友交歡時中途變軟，相信是經常工作太累所致。分手後我有三次嫖妓，都是找同一個中年女子，她性感又主動，待我如貴賓，我表現冇失手，而且很過癮。早兩個月交了新女朋友，我決志不再去色情場所，但卻發覺與女友交歡時，又出現中途變軟問題，要等陰莖再勃起才能完事。我擔心要去嫖妓才有表現，繼而變成習慣，始終我不太想這樣，可否給我意見？



阿剛



A：閣下在分手之後的過渡期間，把性慾和情緒壓抑紓洩在三次尋歡上，在交易過程中得到歡愉慰藉，彌補之前的不滿足，亦當下減輕了性鬱結，令個人遭受到人身攻擊、前女友出賣私隱與奚落、忍心結束戀情等負面經歷感受得以疏導。



不太擔心閣下會視性交易為首選，更遑論淪為慣性。這刻並不見得閣下心思思想去尋歡，你其實希望將分手後發生的事置於過去式。



既然閣下真心關注的是如何改進伴侶性生活，首要便是擺脫舊時的陰影。昔日在伴侶房事和情感關係不佳的惡劣處境下，引發了疑似生理上的性功能障礙。事實上，那只是源於身心不順遂，所形成的心理性性功能障礙，雄風不振。



閣下嘗試為自己解除性無能、不中用之類的負面標籤，心理上的情緒超載是會打擊性表現。放輕個人情緒以後，便要付諸行動珍惜新戀情和改善性表現。例如閣下認為問題主要是疲累所致，第一步改變便是養出體力和精力，最基本是注意睡眠充足，多做運動提升體能，補充鋅鈣鎂鐵等促進性功能所需的微量元素。在性生活過程中，透過充分的前戲調情和愛撫，令伴侶雙方持續激情與培養投入感。上述均能帶動個人身心轉變，解決持久力困擾，可助閣下遠離不快陰影。



李偉儀