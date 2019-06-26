香港估估吓：沙頭角有個人煙罕至嘅祖屋

想入沙頭角禁區就要向警務處申請禁區紙，辦完一輪手續，去到山旮旯的沙頭角當然要把握機會參觀那兒的名勝，位於蓮麻坑村的葉定仕故居就是其中一個景點。



明明沒有去過，對葉定仕也沒有任何印象，不過看到圖片總覺得葉定仕故居有點熟口熟面，那是由於葉氏於1908年建屋時參照了孫中山翠亨村的故居，而事實上葉定仕與孫中山亦很有淵源。



葉定仕生於1879年，為沙頭角蓮麻坑葉氏第八世祖。他年輕時曾到泰國當裁縫學徒，其後成立製衣廠並承包軍服生產工作。孫中山先生於1907年成立了泰國中華會所（後改名為泰國中華會館），葉定仕正是其中一位共同發起人及創辦人，他亦曾擔任暹羅同盟會會長及振興書報社社長，積極推動及支持革命運動。雖然在香港興建了大宅，但葉定仕多年來一直在泰國生活，直至1936年在排華運動中被土匪霸佔了物業，他才與家人回流並於沙頭角的住所定居，最後在1943年日本佔領香港期間逝世，享年64歲。



葉氏故居以木材和青磚建築，樓高兩層，每層各有3個房間，正面建有門廊，正面入口上方繪上中式吉祥圖案壁畫，而一樓陽台則有琉璃花瓶欄杆，憑着獨特的中西合璧建築風格被列為香港法定古蹟。