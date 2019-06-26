溥儀眼鏡率先發售　ZEISS SmartLife Lenses

作為高級眼鏡先驅的溥儀眼鏡，2001年創立至今一直為眼鏡迷引進來自世界各地工藝最出色精湛的眼鏡品牌設計，與此同時對於鏡架上所配用的鏡片要求亦同樣嚴謹。是次溥儀眼鏡更率先推出ZEISS SmartLife鏡片，引領眼鏡業界走向更高層次，同時亦希望可以將SmartLifeTM 鏡片帶給不同年齡消費者，滿足都市人雙眼經常需要於現實世界與電子世界變換方向及距離的視覺需求。



【數碼世代如何為視覺習慣帶來改變？】

大都市的急速繁忙生活節奏，高度數碼化的生活模式的確為大家帶來一切都隨手可得的便利性，可以同時處理多項事情之餘，亦大大提升其流動性。昔日將目光保持在相同焦距就可以活得寫意，但今日生活被智能電話、平板電腦及電子書包圍，眼睛需要於數碼及現實世界之間頻繁轉換焦點，為應付多種方向及距離的注視，不停轉動眼睛及轉換焦點，而且亦需要長時間注視電子屏幕，令眼睛更易疲勞。



【智能動態視覺】

ZEISS SmartLife 鏡片運用了蔡司提倡的智能動態光學理念去設計，令配戴者可以輕鬆細看任何焦距、任何角度的事物，瀏覽智能裝置時可享更廣視角及清晰視覺，即使一整天於數碼及現實世界穿梭，仍可讓眼睛保持舒適。



【年齡智能檢測】

人類的瞳孔直徑大小會隨着年齡增長而逐漸改變（初生嬰兒最大至老年最小），較小的瞳孔對環境光暗的反應較弱，而且焦點調節能力亦會逐漸下降，於遠距及近距「變焦」能力漸漸退化。為求度身訂造完美視力方案，年齡智能檢測就針對隨年齡轉變的視覺需求作出支援，滿足不同階段的視力需要。



【ZEISS SmartLife鏡片 北京發布會】

早前，溥儀眼鏡為配合ZEISS SmartLife鏡片推出，選址北京王府中環店舉行盛大發布會。蔡司消費光學業務首席執行官邁致遠博士（Dr. Matthias Metz）及德國總部團隊亦親赴北京出席盛會，並與著名影星鍾楚紅一同見證溥儀眼鏡與蔡司光學攜手帶來的革新視覺體驗，讓都市人更舒適靈活地享受新世代生活方式。