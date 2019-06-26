三界五行：古代婚姻法　保障雙方

婚姻是中國傳統命理重要一環，古時占卜算命，「妻財子祿壽」，是五大問題，妻排第一位。人生兩大樂事，「洞房花燭夜，金榜題名時」，結婚比中狀元更重要。「執子之手，與子偕老」，拖手仔並非玩泥沙、和稀泥，而是一生一世的承諾。



中國古時，婦女受法律嚴格保護，並非任由丈夫寫一紙休書就可把妻子休了。由周朝開始，離婚的規矩正式寫入法律，這條法例是善法還是惡法？我們不妨研究。此古法名為「七出三不去」，即使夫家如何有錢有勢，都必須遵守，否則女家據理告官申訴，夫家未必打得贏官司。



「七出」就是「七出之條」，這七條的其中五條涉及道德：不孝順丈夫父母，淫蕩（背夫偷漢），妒嫉（妒忌家族成員），口舌（在家族中搬弄是非、造謠生事、出口傷人），盜竊，這五條是心、口、手出問題；另外兩條涉身體，一是到五十歲仍然未有生育，二是患有無法治愈的惡疾。今天而言，這兩條簡直是歧視。雖然古時真有這樣規定，但也有妻子不育，而丈夫不提出離婚，例如宋代才女、詞人李清照與丈夫趙明誠結婚多年仍無子女，趙明誠沒有休她，只是在外邊納妾，古時納妾並不犯法。



「三不去」是保護婦女的德政：無娘家可歸、曾為丈夫父母守孝三年、丈夫先貧賤後富貴，都不准休妻。有三不去而逼去的，判丈夫打一百杖，並必須復合。



方向宇