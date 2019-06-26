Hot Toys潛行蜘蛛俠　新裝亮相

期待已久的電影《蜘蛛俠：決戰千里》將於本周上映，既是《復仇者聯盟4：終局之戰》後首部MCU電影，也是漫威宇宙第3階段的真正結束，身為Fans豈能不入場！本地玩具廠Hot Toys搶先在電影上映前，推出全黑造型的1:6潛行服蜘蛛俠，一於率先睇吓這套新戰衣有乜特別！



根據電影資料，潛行服由Nick Fury提供，具備高度潛行功能，可讓Peter Parker無聲無色地接近敵人，同時比以往的蜘蛛戰衣更具軍事味道。今次1:6 Figure的潛行服，採用多種特選布料剪裁而成，表面有滴膠模仿布紋圖案，全身有多組黑色配帶細節，肩膀、手肘和膝蓋更配有護墊配件，整體還原度相當高。



隨人偶配有一顆潛行服造型的幪面頭雕，白色眼罩部分可向上掀開，露出Tom Holland一雙眼睛。一如舊作，隨盒同時配備三對不同形態的眼罩配件，可還原蜘蛛俠的各種表情。素體方面，高約28.5cm，並具有逾30多個可動關節，配合5條不同長度的仿製蜘蛛絲，能輕鬆擺出各款噴絲甫士。



此Figure將於Secret Base作公開預訂，普通版本具備以上造型與裝備；豪華版本則額外附有一組由Studio HIVE設計的Molten Man熔岩情景地台，內置LED燈可持續發光或閃爍，還原電影中蜘蛛俠阻止Molten Man毀滅城市一幕，造型和玩法都誠意十足！



註：圖片所示只是產品原型，與最後完成產品或許會有少許分別。

