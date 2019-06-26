本日日本：打卡必到！彩虹簾子今夏登場

夏日到日本賞花，位於滋賀縣高島市的琵琶湖箱館山百合園是一大熱點(入場費：大人1,850日圓)，該園種有佔地50,400平方米、約250萬朵的百合花，乘坐纜車前往627米高的位置，可將一整片花海盡收眼底，畫面相當震撼。除了賞花，今年園區更有新企畫虹之簾子登場。話說當地因氣候關係，經常會落一陣陣的「高島時雨」，令天空頻頻出現彩虹，而園區便以這個地區特色大加發揮，利用200張彩色簾子炮製闊20米、長12米、高4米的彩虹簾陣，睇見簾子隨風飄蘯，營造了充滿動感的繽紛魅力，並跟琵琶湖及藍天構成了迷人景象。而且簾子由江戶時代流傳的傳統紡織品高島ちぢみ來製作，感覺尤其矜貴！



夏日的園區亦有其他的賣點，例如會同步開放地膚公園，內裏種有2,000棵粉紅色的地膚，帶來別樹一格的觀賞場景。穿梭園區的天空百合列車亦會出動，讓大家輕輕欣賞到各種百合花。還有專為小朋友而設的Kids World樂園，除了有之前大受歡迎的戲水沙灘，今年更有高20米的Water Slider滑梯等玩意，無論想睇景抑或玩餐飽都會盡興！



琵琶湖箱館山百合園

地址：滋賀縣高島市今津町日置前

開園日期：夏季6月29日至8月25日、秋季：9月14日至10月14日

開園時間：9:00am~5:00pm

網址：https://www.hakodateyama.com/green/