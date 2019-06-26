Jimmy Choo聯手英倫人氣王　散發少女玩味

繼2018春夏系列與Off-White合作收到極大回響之後，Jimmy Choo再次與成衣設計師合作打造聯乘系列，今次的合作單位是深受年輕一代潮人追捧的英倫時裝設計師Ashley Williams。



Ashley Williams的設計予人充滿活力和趣味，與Jimmy Choo華麗又女性化的風格截然不同。Jimmy Choo創意總監Sandra Choi就是被她新穎的設計視野所吸引，而促成這次合作，藉此為品牌注入嶄新思維。Ashley Williams為Jimmy Choo標誌性的鞋楦搭配全新的剪裁和造型，裝飾細節亦見心思，吸睛款式包括綴有大尺寸蝴蝶結的GLINDA高踭鞋、寶石大方扣ENID芭蕾舞鞋、粉紅色綴水晶搭帶LETRICE高踭鞋等，體現了Ashley標誌性的少女風格。物料選材上亦相當引人注目，包括近期大熱的透明PVC和毛茸茸的綠色剪羊毛，帶來充滿趣味的手袋、高踭鞋和平底鞋。