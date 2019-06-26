炒年糕？　甜辣脆皮薯片至真

提到炸薯片，很多人聯想到薄身而卜卜脆的出品，IG@funfoodandfrolic就教另一款較厚身的甜辣薯片，薯仔切成一定厚度的片狀，放入凍水10分鐘去掉多餘澱粉質，煮熟後澀水，再加麵粉等醃好，炸至酥脆便完成一半。想味道更佳，將多款調味料香料炒勻成醬汁，再加入薯片拌勻便成，由於內裏加了蜜糖和辣椒粉等，令味道變得濃郁，既甜且辣，而且各位還可按個人喜好來加減調味，炮製出自己心目中最好食的炸薯片，用來作零食或伴飯亦得。

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材料：

去皮薯仔 500克

粘米粉 1/4杯

麵粉 2湯匙

粟米粉 2湯匙

黑胡椒粉 1茶匙

油 適量



蜜糖辣醬材料：

油 2湯匙

薑碎 1湯匙

蒜蓉 1湯匙

青椒碎 1個

洋葱碎 1/4杯

辣椒碎 1/4杯

鹽 少許

白醋 1湯匙

醬油 1湯匙

紅辣椒粉 1湯匙

粟粉 1湯匙

蜜糖 1湯匙

水 1/4杯



其他材料：

芝麻 1茶匙

紅辣椒片 1茶匙

葱花 1湯匙



做法：

1.去皮薯仔切片，放凍水浸10分鐘，再煮10分鐘。

2.薯仔瀝乾水後加粘米粉、麵粉、粟米粉、鹽、黑椒粉拌勻後炸脆。

3.蜜糖辣醬材料中，燒熱油，將薑碎、蒜蓉和青辣椒炒1分鐘，加洋葱炒1分鐘，加辣椒、醬油、白醋、紅辣椒粉和鹽炒勻，倒入已混合的粟粉和水煮勻。

4.加入薯仔片、芝麻、蜜糖、紅辣椒片和葱花拌勻便成。