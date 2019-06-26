炒年糕？　甜辣脆皮薯片至真

2019年06月26日 19:00
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    重口味的甜辣炸薯仔片，啖啖惹味。（互聯網）

    提到炸薯片，很多人聯想到薄身而卜卜脆的出品，IG@funfoodandfrolic就教另一款較厚身的甜辣薯片，薯仔切成一定厚度的片狀，放入凍水10分鐘去掉多餘澱粉質，煮熟後澀水，再加麵粉等醃好，炸至酥脆便完成一半。想味道更佳，將多款調味料香料炒勻成醬汁，再加入薯片拌勻便成，由於內裏加了蜜糖和辣椒粉等，令味道變得濃郁，既甜且辣，而且各位還可按個人喜好來加減調味，炮製出自己心目中最好食的炸薯片，用來作零食或伴飯亦得。
    https://www.instagram.com/p/ByaItt-BM4N/

    材料：
    去皮薯仔　500克
    粘米粉　1/4杯
    麵粉　2湯匙
    粟米粉　2湯匙
    黑胡椒粉　1茶匙
    油　適量

    蜜糖辣醬材料：
    油　2湯匙
    薑碎　1湯匙
    蒜蓉　1湯匙
    青椒碎　1個
    洋葱碎　1/4杯
    辣椒碎　1/4杯
    鹽　少許
    白醋　1湯匙
    醬油　1湯匙
    紅辣椒粉　1湯匙
    粟粉　1湯匙
    蜜糖　1湯匙
    水　1/4杯

    其他材料：
    芝麻　1茶匙
    紅辣椒片　1茶匙
    葱花　1湯匙

    做法：
    1.去皮薯仔切片，放凍水浸10分鐘，再煮10分鐘。
    2.薯仔瀝乾水後加粘米粉、麵粉、粟米粉、鹽、黑椒粉拌勻後炸脆。
    3.蜜糖辣醬材料中，燒熱油，將薑碎、蒜蓉和青辣椒炒1分鐘，加洋葱炒1分鐘，加辣椒、醬油、白醋、紅辣椒粉和鹽炒勻，倒入已混合的粟粉和水煮勻。
    4.加入薯仔片、芝麻、蜜糖、紅辣椒片和葱花拌勻便成。