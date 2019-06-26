炒年糕？ 甜辣脆皮薯片至真
2019年06月26日 19:00
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重口味的甜辣炸薯仔片，啖啖惹味。（互聯網）
提到炸薯片，很多人聯想到薄身而卜卜脆的出品，IG@funfoodandfrolic就教另一款較厚身的甜辣薯片，薯仔切成一定厚度的片狀，放入凍水10分鐘去掉多餘澱粉質，煮熟後澀水，再加麵粉等醃好，炸至酥脆便完成一半。想味道更佳，將多款調味料香料炒勻成醬汁，再加入薯片拌勻便成，由於內裏加了蜜糖和辣椒粉等，令味道變得濃郁，既甜且辣，而且各位還可按個人喜好來加減調味，炮製出自己心目中最好食的炸薯片，用來作零食或伴飯亦得。
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材料：
去皮薯仔 500克
粘米粉 1/4杯
麵粉 2湯匙
粟米粉 2湯匙
黑胡椒粉 1茶匙
油 適量
蜜糖辣醬材料：
油 2湯匙
薑碎 1湯匙
蒜蓉 1湯匙
青椒碎 1個
洋葱碎 1/4杯
辣椒碎 1/4杯
鹽 少許
白醋 1湯匙
醬油 1湯匙
紅辣椒粉 1湯匙
粟粉 1湯匙
蜜糖 1湯匙
水 1/4杯
其他材料：
芝麻 1茶匙
紅辣椒片 1茶匙
葱花 1湯匙
做法：
1.去皮薯仔切片，放凍水浸10分鐘，再煮10分鐘。
2.薯仔瀝乾水後加粘米粉、麵粉、粟米粉、鹽、黑椒粉拌勻後炸脆。
3.蜜糖辣醬材料中，燒熱油，將薑碎、蒜蓉和青辣椒炒1分鐘，加洋葱炒1分鐘，加辣椒、醬油、白醋、紅辣椒粉和鹽炒勻，倒入已混合的粟粉和水煮勻。
4.加入薯仔片、芝麻、蜜糖、紅辣椒片和葱花拌勻便成。