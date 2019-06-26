多區正向光學離焦　控制學童近視加深

現今科技發達，大部分人都機不離手，連小朋友亦不例外，促使學童視力問題有惡化趨勢。根據大學研究顯示：香港6至7歲的學童，有百分之三十患有近視，10歲患近視的學童則有百分之五十，16至17歲的學童，數字更激增至七成，而這些數字更有上升趨勢。這認為與長時間使用電子產品、閱讀書籍和缺少戶外活動有關。



近視愈早出現，演變成深近視和病態性近視的機會就愈大。眼球軸拉得愈長，近視就愈深，引致視網膜愈薄。所以出現嚴重併發症如視網膜脫落、黃斑點病或青光眼等眼疾風險也愈高，嚴重更會造成失明。因此近視加深不只是度數問題，更是眼睛健康問題。



近年香港理工大學科研團隊發明出「多區正向光學離焦」眼鏡鏡片（Defocus Incorporated Multiple Segments, 簡稱DIMS），可有效減慢學童近視加深速度達60%，更有兩成參與研究的學童停止近視加深。此項新發明更在2018年瑞士日內瓦舉行的「第四十六屆國際發明展」奪得全場總冠軍、特別大獎及評判特別嘉許金獎，為兒童控制近視有着突破性發展和科研成就的肯定，結果令人鼓舞。



DIMS是一種多區域微透鏡（multiple “micro-lens segments”） 設計，結合光學離焦鏡片和正常焦距度數鏡片。DIMS眼鏡片中心為正常度數鏡片，中心區域提供清晰視力。鏡片外圍是由400塊近視離焦微型鏡片排列成蜂窩狀而組成，此周邊微型鏡片同時在視網膜上產生離焦影像。這個視膜網前方離焦（正向離焦）影像的額外信號，有效減慢眼球增長速度，從而控制近視加深。



參與研究的學童沒有刻意改變日常生活習慣，如常一樣讀書溫習，但戴DIMS眼鏡鏡片的兒童，其近視度數和眼球軸長的增加，較戴普通近視單焦鏡片的兒童減慢約六成。DIMS 眼鏡片對近視度數超過600度，或每年加深度數超過100度的兒童或青少年都適用。兒童至青少年為眼球發育階段，近視加深速度會特別快，此時期正正是治療近視加深的黃金時期。



現時除夜間佩戴的角膜矯形鏡（OK鏡）外 。DIMS鏡片是臨床近視控制的另一嶄新治療方法，每一個控制近視方案都有其好處及限制，因此必須經過專業評估，由眼科視光師選擇最適合小朋友的控制近視方案。



余家駒

香港護眼眼科視光師

眼科視光學（榮譽）理學士，從事眼科視光專業15年，臨床經驗豐富。積極推廣全面眼睛檢查，亦專注於老花隱形眼鏡驗配和近視控制發展。



吳永安 香港護眼眼科視光師

擁有雙碩士學位，除眼科視光專科外，還取得應用心理學碩士（特殊學習）。專注兒童視覺發展、角膜矯形術及控制近視，致力推廣全面眼睛檢查的重要性。