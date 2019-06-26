ASICS x Reigning Champ　注入京都傳統元素

加拿大休閒服飾品牌Reigning Champ，自2007年創立至今一直保持簡約低調風格，主打以舒適羊毛面料結合標誌性灰、藍及黑三色打造出各款高質感的運動服飾。近日Reigning Champ與日本運動品牌ASICS展開聯名合作，以跑步文化為靈感推出一系列鞋款及服飾，並以京都、東京、溫哥華及巴黎4個城市貫穿，率先登場的就是以京都為主題的系列。



是次聯名系列有GEL-KAYANO 25及GEL-KAYANO 5 OG兩個鞋款登場，分別從日本傳統服飾工藝Boro（襤褸）及Sashiko（刺子）中擷取靈感，前者採用超輕量中底物料FLYTEFOAM Propel及FLYTEFOAM Lyte提升緩衝及回彈性，令鞋款擁有極高靈活性及包覆性；後者則復刻自1999年推出的慢跑鞋款，以流線形輪廓帶出90s復古氛圍，同時兩個鞋款均於後踭配上可見式ASICS GEL科技，為雙腳提供舒適度極高的緩震效果。



服飾單品方面就有Track Jacket、Light Jacket、Graphic T-Shirt、Running T-Shirt、Track Pants、3/4 Tight及7" Running Shorts多款設計登場，全皆用上4-Way Stretch Cotton、Microripstop、Hybrid Jersey、Jacquard Knit、Engineered Knit及High Gauge Knit製作，並配上京都傳統紡織圖案作點綴，將簡約風格結合到一系列高性能運動服飾當中。