Asus ROG Mothership　鍵盤分拆更靈活

針對專業級電競迷，Asus推出最強電競航母ROG Mothership（GZ700），引進鍵盤分折設計，鍵盤可與主機分離，讓用家可隨意調整鍵盤角度及位置，或配搭更高階的機械鍵盤，靈活性一流。



每一部ROG Mothership花費近20小時、114工序打造的一體成形金屬機身，以精密CNC加工製成。直立式設計可徹底使用機背及兩側的散熱空間，提供近200,000mm2總散熱面積。散熱效能比一般電競筆電提升達15%，CPU及GPU最高可降溫達14°C。



此外，ROG Mothership 搭載17.3吋4K UHD IPS-Level螢幕支援NVIDIA G-Sync技術，色域廣至100% Adobe RGB。直立式設計機身，可正面排列4個4W喇叭，採用通過Hi-Res Audio認證的頂級ESS® Sabre HiFi DAC，提供24-bit 192kHz高音質體驗。內建Intel® Core™ i9-9980HK處理器可超頻至4.9GHz、NVIDIA GeForce RTX™ 2080顯示卡可超頻至1880MHz、及傳輸速度可高達8700MB/s的ROG獨家HyperDrive Extreme SSD，加上支援速度比上一代快近3倍的最新Intel® Wi-Fi 6網路制式，及提高30%覆蓋範圍的ROG獨家RangeBoost多天線技術，為玩家打造舉世無雙的遊戲體驗。