生活夜校：N個你可能當錯首都的城市

最近土耳其伊斯坦布爾選舉市長，鬧出了重選的怪事，反對派卻是一勝再勝，落了總統埃爾多安的面子！可能你會話，伊斯坦布爾貴為土耳其首都，竟然落入反對派手上，咁埃爾多安一定無癮！咪住，埃爾多安無癮或者係啱，但伊斯坦布爾並不是土國首都喎！其實除咗土耳其，好多國家嘅首都，大家都可能搞錯，以下國家嘅首都，你可唔可以講啱晒呢？



【土耳其首都】

說到土耳其最著名的城市，就是伊斯坦布爾，它不但是土耳其最大的城市，人口佔了全國三分之一，也是經濟、文化、金融中心，然而它現在卻不是土耳其的首都，在奧斯曼帝國時期，伊斯坦布爾的確是首都，但土耳其革命後，便將首都改成安卡拉，以跟奧斯曼帝國歷史劃清界線。



【加拿大首都】

多倫多速龍隊剛剛贏得NBA總冠軍，令這個大城市再次成為焦點！多倫多是加拿大第一大城市，也是該國金融中心，有人說它是加拿大的的紐約……正如紐約不是美國首都，多倫多也是不是加拿大首都，其實加拿大的首都是渥太華。原來加拿大一向分為英語區和法語區，前者最大城市是多倫多，後者最大城市是蒙特利爾，這兩個地區於1841年合併為加拿大省，多倫多、蒙特利爾都爭着成為首府，直到1857年，維多利亞女王選擇當時還是個小鎮的渥太華為首府，皆因渥太華剛好在多倫多、蒙特利爾兩大城市中間，正好可以平衡英法兩種文化勢力。後來加拿大獨立，渥太華也順理成章成為加拿大首都。



【澳洲首都】

說起澳洲，大家第一時間會想起悉尼，反而首都坎培拉卻很少人提及。原來澳洲立國之前，澳洲大陸上有六個英帝國殖民地，其中悉尼和墨爾本就位於當時最強兩個殖民地——新南威爾斯和維多利亞。19世紀末，這六個殖民地決定合併成為聯邦國家，悉尼與墨爾本便為了成為新首都而爭論不休，最後只能採取一個折衷的方法，臨時在平原上劃出一塊地來作為首都，這塊取名坎培拉（Canberra），是根據當地土著的稱呼。



【瑞士首都】

大家到瑞士旅遊，當然會遊覽蘇黎世或日內瓦，因此許多人都以為瑞士首都必定是這個城市其一，但答案卻是人口只有10萬的伯恩，話說當年瑞士聯邦投票選出「聯邦城市」（即是首都）時，伯恩以一倍票數之差，打敗蘇黎世及琉森成為瑞士首都。



【巴西首都】

提到巴西就不得不提起里約熱內盧嘉年華，喜歡足球的朋友則可能想起當年的勁旅聖保羅，里約和聖保羅雖然出名，但都不是巴西首都，其實巴西首都是巴西利亞。原來歷史上，里約熱內盧和薩爾瓦多都曾經是巴西首都，一直到1960年，巴西才將首都從里約遷到了巴西利亞！原因是希望加快內陸地區的發展，巴西利亞是在1956年至1960年間，用三年多時間在荒野上建立起來的新首都，因此城裏並沒有不見古蹟遺址，但卻充滿現代規劃的城市格局及設計新穎的建築。



【緬甸首都】

假如大家年紀不輕，或許都記得學校曾教過緬甸首都是仰光，不錯，仰光的確曾是緬甸首都，但世界是會變的，2005年，緬甸將首都遷至奈比多。原因眾說紛紜，有說是前獨裁者丹瑞想彰顯國威，有說是為了躲避美國的攻擊，有說是為加強對邊緣地區的控制，也有說是根據星象和風水，總之為了建立這個新首都，當局斥資 40億美元打造，但十年過去，這個首都還是未見繁華景象，外國使館至今還留在原首都仰光。