【深夜字聊】老公好勁！勁到心驚！

女人驚嘅嘢有好多，好似話驚佢去滾或包二奶咁，只係有冇聽過老婆最驚老公硬起嚟呢？有位已婚女網民正係最驚呢樣嘢。佢話：「我結婚咗都有十幾年，早幾年老公話佢覺得自己嘅性能力有啲問題，雖然我唔係好覺，但佢卻唔單止堅持話有，跟住再搵埋晒啲壯陽嘢嚟食，結果佢家陣唔單止硬得起嚟，仲要不知幾咁好耐力。咪以為我好興奮，查實不知幾咁辛苦。事關佢家陣每次做都做成粒幾鐘，要知道我年紀都唔細，完事後唔單止腳軟，條腰條不知幾痛。家陣我一聽到佢想做，就已經嚇到面青呀！」



網友神回應：



姨姨話事：我真心想知道你老公食咗啲乜，可以變得咁勁呀！我老公想做都有心無力，而你就成日有得做，你知唔知我幾咁恨有你咁嘅體驗。



真的珍：老實講，我覺得你老公只係想搵藉口，等自己勁啲啫。不過都好彩，佢唔係喺外面搞搞陣，如果佢走去叫乜你仲嬲啊！



跳廣場舞：你老公都算係咁，起碼都會同你講想做，我以前個衰佬人品勁差，想做就做，呢啲真係賤人嚟。不過你都要同佢傾吓，免得過佢對呢啲壯陽嘢有依賴。



畀廢氣你受：佢當你係乜呀！情趣用品呀？明明冇嘢點解要食壯陽嘢，呢啲男人真係唔抵幫囉，你快啲叫佢戒咗佢啦！