入Disney見新偶像　牧羊女濕身登場

全城期待的《反斗奇兵4》即將上映，心急的粉絲就先到香港迪士尼樂園與一眾新角色見面吧！樂園由即日起至9月1日期間，推出升級版「Pixar水花大街派對！」，加入以《反斗奇兵》及《海底奇兵》為主題的全新噴水花車，而《反斗奇兵4》的新角色牧羊女寶貝及小叉會與胡迪在復古音樂盒內與大家邊玩水、邊跳舞，氣氛非常高漲。而其他彼思好友，包括《沖天救兵》的小飛和卡叔、《反轉腦朋友》的阿樂和阿怒、《超人特工隊》的超能先生和超能太太等，齊齊開濕身派對。



這場濕身派對未能滿足一眾粉絲？牧羊女寶貝、胡迪、巴斯光年、翠絲和勞蘇還會在反斗奇兵大本營與大家見面，來一個近距離合照。



至於女孩子們期待已久的新城堡正在積極變身之中，而全新的「童話藝坊 - 魔法化妝廳」將於7月1日率先與大家見面，讓活潑可愛的女孩化身成華麗的迪士尼小公主。變身的步驟非常簡單，小女孩可先在「魔法化妝廳」挑選喜愛的公主禮服，如愛莎、安娜、貝兒、灰姑娘等，再走到魔鏡前看看葛斯與傑克等「小裁縫」的工作，然後精心裁剪的公主禮服就會出現在探探皇室衣櫥了。換上公主裙後，仙女教母實習生就會在牆上掛有公主故事壁畫的化妝間內，為女孩塑造公主髮型、手部美甲及閃爍妝容等，變身成功後就可登上公主寶座，或其他不同背景前合照，把美麗回憶帶回家。