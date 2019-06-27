香港國際錢幣展銷會 雲集頂級幣商
2019年06月27日 12:45
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第八屆香港國際錢幣展銷會，雲集全球頂級幣商，拍賣行及評級公司。（客戶提供）
自首屆HKINF起，全球最大的錢幣拍賣公司—海瑞得拍賣（Heritage Auctions）一直出任展會的官方拍賣。海瑞得的錢幣及紙幣拍賣會締造多項成交紀錄，且憑藉專業買賣流程，穩健的財務狀況及全球覆蓋率最高的錢幣拍賣平台(H.A.com)，吸引一眾頂尖的委託人和買家，短短數年間於亞洲市場佔一席位。
我們期待的第八屆香港國際錢幣展銷會，雲集全球頂級幣商，拍賣行及評級公司，參展商來自三十多個國家與地區，將由海瑞得香港世界錢幣及紙幣拍賣會於6月28至30（星期五至日）在香港尖沙咀美麗華酒店18樓舉行。
2019年6月28日(五) 10:00-18:00
2019年6月29日(六)* 9:30-18:00
2019年6月30日(日) 9:30-15:00
入場費港幣$20
*6月29日（六）下午二時將同時於美麗華酒店3樓舉行錢幣紙幣講座，現場發送限量NGC，PMG 及 海瑞得拍賣紀念品，先到先得，送完即止。
網址：http://eternity-hkinf.com
電話： 2521 3898