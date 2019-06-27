三界五行：尊重妻子　別亂嗌休

清官難審家庭事，古時候，兩口子閙離婚，閙上官府，清官又如何處置？家喻戶曉的是，陳世美中狀元，當了駙馬爺，不認妻子，還派殺手欲置秦香蓮和一對子女於死地，此案落在包公手中，最後處死陳世美。



唐朝詩人白居易的《琵琶行》與《長恨歌》，很多人都會背，但他審理一宗離婚案，則較少人聽過。他在江州任官時，有一位農夫提出休妻的訴求。原因是，他在田地耕種，汗滴禾下土，午飯時間，所有農友都吃到妻子送來的飯菜，但他妻子就是沒送飯來，他餓着肚皮趕回家，查看是甚麼原因？原來妻子在送飯途中，看見他的老爸快要餓死，於是把飯菜都給老爸吃了。白詩人不但駁回這宗離婚申請，而且還表揚孝親所為，吩咐這位農夫珍惜這段婚姻，接妻子回家好好過日子。



提出這樣不近人情的離婚，除了沒有受過教育的農夫，還有飽讀詩書的知識分子。吳起是曾子的門生，他拿一條絲巾，要求妻子織造一模一樣，豈料妻子手藝太好，造的比樣辦更好，吳起以「不從夫命」違反「三從四德」為由要休她。幸好岳父與一些讀書人做和事老，才保住這婚姻。



也有一位讀書人，一天，看見妻子蹲在地上，雙腿稍為張開，就以「淫邪」之名，要寫休書。倒是家婆明白事理，覺得這個媳婦持家有道，恪守家規，而蹲這個動作，身體稍胖都是這樣的，當場示範給兒子看，才令兒子收回成命。



方向宇