SANKUANZ x Timberland 20 S/S聯名皮靴　率先曝光

雖然亞洲時裝多年來一直以日本為首是毋庸置疑的事，但其實中國近年亦培育出好多具實力的時裝設計師，當中包括：KKtP（Kim Kiroic）、MASHAMA（Masha Ma）、XANDER ZHOU（周翔宇）及FENG CHEN WANG（王逢陳）等已經衝出亞洲，於歐洲時裝界打響名堂。2008年由中國設計師上官喆（Shangguan Zhe）所創立的時裝品牌SANKUANZ，自從於15 S/S及16 F/W先後進軍倫敦時裝周及巴黎時裝周後，品牌人氣持續飆升；到2015年可以入圍LVMH Prize for Young Fashion Designers已經係最好的證明（同屆入圍設計師包括：Craig Green、Demna Gvasalia及Virgil Abloh）。



過往上官喆亦曾經多次與不同潮流品牌攜手合作推出聯名單品，並於SANKUANZ時裝展上由模特兒配襯造型。在早前於巴黎時裝周上發布的2020 S/S新作，上官喆就將美國西部文化融入季度設計，多款麖皮皮褸及牛仔服飾均加入流蘇及鉚釘細節，藉此創作出一系列散發民族風格的春夏服飾。



與此同時，SANKUANZ x Timberland聯名皮靴亦率先於台上曝光，靴款設計以經典的6-Inch Premium Boots為藍本，但鞋身就加入極具科技感的彩色塑料細節，而鞋帶、金屬鞋帶圈及鞋筒沿邊（繡有SANKUANZ刺繡字樣）亦換上藍色設計，為經典Yellow Boots帶來全新形象，於12月正式推出時更會有一款以水底景觀為題的聯名羽織褸款一同登場。